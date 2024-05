Le notizie più importanti di oggi 3 maggio 2024 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, venerdì 3 maggio, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Un uomo è stato fermato dalla polizia perché accusato di aver accoltellato il titolare del ristorante Capitan Vasco al lido di Latina: si tratta di un 31enne romano accusato di tentato omicidio. I fatti risalgono al primo maggio: l'aggressione sarebbe scaturita in seguito a una ite scoppiata all’interno del locale per problemi legati al conto.

- Sfruttamento della prostituzione, sottrazione di minore, maltrattamenti e minacce aggravate, nei confronti della compagna: queste le accuse nei confronti di un uomo di origini romene di 49 anni condannato a 4 anni e mezzo di carcere. L’uomo era stato denunciato dalla donna dopo 10 anni di violenze e maltrattamenti durante i quali le aveva portato via anche la figlia. Oggi la sentenza.

- Nuova udienza del processo ai due medici che hanno consentito all'appuntato dei carabinieri Luigi Capasso di riavere la pistola di ordinanza con cui ha ucciso le sue due figlie Alessia e Martina dopo aver ferito la moglie Antonietta Gargiulo in quel drammatico 28 febbraio del 2018. Sono stati ascoltati tre consulenti della Procura i quali hanno tracciato un quadro circonstanziato delle condizioni di salute del militare dell'Arma dal punto di vista psichiatrico.

- E’ in grado di intendere e volere e può quindi essere processato il 36enne educatore di Terracina arrestato ad aprile dello scorso anno con l’accusa di abusi sessuali su alcune ragazzine minorenni che frequentavano la parrocchia. L’uomo è comparso questa mattina davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale

- Dai prossimi giorni Raffaele Gargiulo prenderà servizio come questore a Pisa e dopo un anno mezzo di lavoro nella provincia pontina lascia quindi Latina. Nel corso di un incontro nel palazzo di corso della Repubblica oggi ha incontrato la stampa per un saluto alla città e per stilare un bilancio del lavoro svolto e dei risultati raggiunti. Al suo posto arriverà, da Viterbo, Fausto Vinci.

- Manifesto di Giorgia Meloni appeso a testa in giù: è accaduto nella città di Formia dove sono stati affissi i cartelloni elettorali della leader di Fratelli d’Italia candidata alle elezioni europee di giugno come capolista in tutte le circoscrizioni. A denunciare l’episodio è stato il coordinatore provinciale del partito, il senatore Nicola Calandrini: “Atto vile. Clima d’odio preoccupante”.