Le notizie più importanti di oggi 3 marzo 2024 a Latina e in provincia

Il riepilogo di questa domenica 3 marzo, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Colpo di scena nel procedimento sull'omicidio di Fabrizio Moretto, avvenuto a dicembre del 2020 mentre l'uomo tornava a casa, nella frazione di Bella Farnia, a Sabaudia. Indagato è Ermanno D'Arienzo, ma la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza cautelare che aveva portato al suo arresto, disponendo un nuovo giudizio di appello. Ermanno D'Arienzo era stato arrestato a due anni dal delitto, ipotizzando che il movente fosse stato la vendetta per l'omicidio del figlio Erik (qui la notizia completa).

- Un nuovo caso di maltrattamenti in famiglia dal comune di Santi Cosma e Damiano. Una donna di 38 anni ha denunciato il marito che durante una lite le ha puntato un coltello alla gola minacciandola e le ha rotto il dito indice. I carabinieri hanno perquisito l'appartamento e sequestrato in via cautelativa pistole e fucili.

- E' stato fermato dai carabinieri e, all'atto del controllo, ha dato in escandescenza e si è barricato in casa. Una volta nell'appartamento il 34enne di Minturno ha cercato di gettare delle dosi di droga nel wc, ma è stato fermato dai militari che in casa hanno scoperto e sequestrato altri quantitativi di stupefacente (qui la notizia).

- Incidente e auto ribaltata questa mattina a Santi Cosma e Damiano. Due le persone rimaste ferite nel sinistro avvenuto a Cerri Aprano. Sul posto è stato necessario l'intervento delle ambulanze del 118 che hanno soccorso i feriti trasportandoli al Dono Svizzero di Formia e di un'unità dei vigili del fuoco.

- Il grande regista Pupi Avati sarà ospite a Sabaudia della scuola Rita Levi Montalcini. L'appuntamento è martedì 5 marzo, quando il regista presenterà il libro “L'alta fantasia".