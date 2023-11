Le notizie più importanti di oggi 3 novembre 2023 a Latina e in provincia

Un riepilogo della giornata di oggi, venerdì 3 novembre, attraverso i fatti e le notizie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Arriva da Latina una nuova storia di maltrattamenti in famiglia: nel capoluogo la polizia è intervenuta per prestare soccorso a una donna che presentava evidenti ferite sul volto. Da quanto emerso le minacce, anche di morte, e le botte da parte del marito violento andavano avanti da tempo. L'uomo avrebbe anche tentato di estorcere denaro alla vittima per concederle il divorzio (leggi qui la notizia).

- Mattinata difficile sulla Pontina, per incidenti e problemi alla circolazione. Poco prima delle 10 un mezzo pesante, al chilometro 20, ha perso alcune balle di fieno che sono finite sulla strada causando un tamponamento e provocando inevitabili disagi. Circa due ore dopo, al chilometro 38, a causa del forte vento un furgone ha perso parte della paratie laterali che sono volate anche sull’altra carreggiata. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma tanto lavoro per gli agenti della polizia stradale.

- Nuova udienza preliminare per i sei indagati nell'inchiesta sulla coop Karibu e il consorzio Aid, tra cui figurano Marie Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete, moglie e suocera del deputato Aboubakar Soumahoro. Gli indagati chiamati a rispndere di reati fiscali, mancati versamenti e false fatture. Intanto, davanti al palazzo di giustizia di Latina, la Uiltucs ha organizzato un nuovo presidio dei lavoratori. Sempre oggi si sono tenuti gli interrogatori di garanzia di Liliane Murekatete e Marie Terese Mukamitsindo ma solo la seconda si è presentata in tribunale mentre la figlia è stata ascoltata in videoconferenza così come Michel Rukundo (leggi qui la notizia completa).

- Nel capoluogo nuova operazione Alto impatto al quartiere Nicolosi. In campo le pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Il bilancio dei controlli e delle ispezioni dell'Arma: sequestrati 100 chili di prodotti ittici e sospeta un'attività commerciale (qui la notizia).

- Fondi premia Manuel Basile, il poliziotto che libero dal servizio ha salvato la vita all’immunologo Francesco Le Foche violentemente aggredito all’interno del suo studio medico a Roma. Nel corso del Premiation Day, una giornata dedicata ai fondani che si sono distinti in diversi settori, all’agente è stato conferito un riconoscimento simbolico (qui la notizia).