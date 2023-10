Le notizie più importanti di oggi 3 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, martedì 3 ottobre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la provincia pontina.

- Si è concluso con quattro condanne il processo in abbreviato figlio dell’operazione “Puro Sangue Ciarelli” che a giugno del 2022 aveva portato agli arresti di 15 persone nell'omonimo clan. I quattro imputati erano chiamati a rispondere a vario titolo di estorsione, truffa, violenza privata, danneggiamento e lesioni, reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa.

- Maxi sequestro di droga a Fondi da parte della polizia che nell’abitazione di un giovane di 23 anni ha trovato un chilo di hashish e di 3 etti di marijuana, insieme a un bilancino di precisione e ad altro materiale per il confezionamento delle dosi da vendere. Il ragazzo è stato arrestato.

- Una cantina vinicola è stata chiusa al termine dei controlli dei carabinieri del Nas nel corso dei quali sono state riscontrate alcune criticità: l’operazione è scattate nel sud pontino. Ai titolari è stata dunque contestata una violazione amministrativa con una conseguente sanzione pari a mille euro.

- “La sua rabbia era scatenata dal fatto che voleva a tutti i costi un figlio maschio e invece abbiamo avuto due figlie femmine”: questo il racconto di una donna di origini indiane al giudice confermando quanto aveva riferito agli investigatori della Squadra mobile più di quattro mesi fa quando, stanca di aggressioni ripetute, insulti e offese, botte e violenze sessuali avvenute anche durante la gravidanza aveva deciso di denunciare il marito facendolo arrestare.

- E’ disponibile da oggi, 3 ottobre, in tutte le librerie e negli store on line il primo romanzo di Tiziano Ferro “La Felicità in principio” edito da Mondadori. Il cantautore di Latina ha annunciato l’uscita ufficiale con un post sui social e sul suo canale Whatsapp attraverso un video che anticipa alcuni passi del libro letti direttamente da lui.