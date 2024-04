Le notizie più importanti di oggi 30 aprile 2024 a Latina e in provincia

Ecco il riepilogo della giornata di oggi, martedì 30 aprile, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Vertice sulla sicurezza in Prefettura oggi; all’attenzione gli ultimi episodi di cronaca che hanno agitato Latina e Sezze, con un colpo di pistola, nel primo caso, esploso nella notte tra il 25 e il 26 aprile in via Don Morosini, e con un proiettile vagante che ha ferito invece, nel comune lepino, una ragazza di 20 anni.

- Proseguono intanto le indagini sull’episodio di Sezze: i carabinieri hanno ormai individuato il responsabile e sono sulle sue tracce: si tratta di un uomo di 37 anni di origini romene, volto già noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti.

- Sei anni e sei mesi di carcere per il 25enne di nazionalità egiziana riconosciuto responsabile di due rapine e di lesioni aggravate, reati commessi nel giro di un paio di settimane nel capoluogo pontino. I fatti risalgono al settembre scorso: nel primo caso il giovane si è introdotto all’interno dell’istituto Marconi e nel secondo caso ha colpito all’interno dell’osteria "Giorgione" di via Pastrengo. Oggi la sentenza in Tribunale a Latina.

- Per paura del compagno è scappata dai vicini, ma lui nel tentativo di raggiungerla ha scavalcato il balcone di casa cercando di calarsi in quello dei condomini rimanendo ferito. Così un uomo di 46 anni di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri a Sermoneta con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ma è stato rimesso in libertà questa mattina dopo l'interrogatorio dal gip.

- Cambio al vertice della Questura di Latina: Raffaele Gargiulo lascia la provincia pontina e passerà a dirigere la questura di Pisa, mentre al suo posto arriverà da Viterbo Fausto Vinci. L’annuncio nella giornata di oggi.

- E’ il giorno di Giorgio Parisi a Latina. Il premio Nobel per la Fisica 2021 incontra i cittadini al teatro D’Annunzio. L’appuntamento nell’ambito della rassegna Lievito che, tornata dopo cinque anni di stop, chiude in grande stile questa edizione che dal 25 aprile ad oggi ha contato circa 30 eventi tra spettacoli teatrali, concerti, presentazioni di libri, proiezioni cinematografiche, dibattiti, degustazioni, mostre d’arte contemporanea e iniziative per i i più piccoli.