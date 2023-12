Le notizie più importanti di oggi 30 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo questa giornata attraverso il racconto dei fatti e delle storie più interessanti che hanno riguardato il territorio pontino.

- La giornata si apre con una notizia di cronaca che arriva dal tribunale e che risale in realtà allo scorso dicembre. Una ragazza di 17 anni è stata violentata da due uomini. Il19 gennaio prossimo la giovane sarà ascoltata in sede di incidente probatorio: è stato il pubblico ministero Valerio De Luca, titolare della delicata indagine, a chiedere al giudice di poterla ascoltare per verificare una serie di elementi e ricostruire nel dettaglio quella terribile giornata. L'audizione della 17enne avverrà in modalità protetta con l'assistenza di una psicologa.

- Il bilancio di un anno di attività dell'Arma dei carabinieri nella provincia pontina. Dati e numeri importanti sul fronte della prevenzione e repressione dei reati. Su tutti emerge quello relativo alla violenza di genere: un intervento dell'Arma ogni 22 ore, per un totale di 381 nel corso del 2023. Cento denunce e 70 tra arresti e altre misure cautelari. Attenzione alta anche sulla criminalità organizzata, sullo spaccio di droga e sulla diffusione e i sequestri di armi, su furti e rapine.

- Continuano i controlli della guardia di finanza in vista del Capodanno, orientati soprattutto a combattere il fenomeno della commercializzazione di botti illegali. L'ultima operazione in provincia, condotta dalla compagnia di Formia, ha portato alla denuncia di un uomo e al sequestro di 41 chili di materiale pirotecnico che stava per essere venduto senza alcun titolo autorizzativo.

- Fuochi d'artificio e botti vietati anche a Latina: la festa in piazza sarà con il concerto e uno spettacolo silenzioso di luci. E' l'annuncio della sindaca Matilde Celentano che ha firmato una specifica ordinanza che vieta, in tutto il territorio comunale, fuochi d'artificio e botti, razzi e petardi.

- Dura critica della Cgil sulla riorganizzazione sanitaria annunciata nei giorni scorsi dalla Regione Lazio, con l'aggiunta di 124 posti letto per decongestionare il pronto soccorso, acquistati però da strutture private e Rsa. "Invece di favorire il privato - spiegano i segretari del sindacato - occore riattivare i posti letto degli ospedali di Terracina e Fondi e procedere all'assunzione di nuovo personale".