Le notizie più importanti di oggi 30 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, martedì 30 gennaio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- La notizia di giornata di oggi è l’arresto di cinque persone nell’ambito dell'indagine della squadra mobile di Latina, su coordinamento della Dda di Roma, sull’aggiudicazione dei chioschi al lido - in particolare il primo -. Alessandro Zof - in carcere per un altro procedimento - è stato raggiunto da un’ordinanza ai domiciliari insieme al padre, Maurizio, e a un altro uomo, mentre sono due gli arresti in carcere, ma per reati legati allo spaccio. Le indiani sono state avviate dopo una segnalazione del Comune nel 2021 e hanno fatto luce su una una realtà fatta di intimidazioni, minacce, pressioni e rinunce sospette tra gli anni 2016 e 2020.

- Spari in strada ad Aprilia dove alcuni colpi di pistola sono stati esplosi all’indirizzo di una vettura di grossa cilindrata che è stata danneggiata. E’ accaduto in una zona periferica della città. Sull’episodio indagano carabinieri. E sempre i carabinieri indagano anche su un’attentato a una palestra la cui serranda di ingresso è stata incendiata due notti fa.

- Momenti di paura in centro a Latina per un incendio divampato sul terrazzo di un appartamento in via Vincenzo Monti. Qui sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Chiusa al traffico la strada durante le operazioni; fortunatamente non ci sono stati feriti o intossicati.

- Nuovo arresto nell’ambito delle indagini dei carabinieri sulla violenta rapina consumata lo scorso sabato allo scalo ferroviario di Scauri: un uomo è stato accerchiato e picchiato e poi derubato di due anelli d’oro e una carta di credito, di alcuni documenti personali e delle sigarette elettroniche. Una donna è stata rggiunta da una misura cautelare in carcere dopo che nell’immediato era stato già arrestato un uomo.

- Continua a far discutere la pubblicazione del video che immortala la donna nel momento in cui lo scorso venerdì 26 gennaio lascia il bambino di pochi mesi al pronto soccorso dell’ospedale di Aprilia. Nella giornata di ieri era intervenuto il Garate della privacy che aveva richiamato le testate che avevano pubblicato quelle immagini; è delle scorse ore invece la notizia della presentazione di una interrogazione alla Pisana della consigliera regionale del Pd, Eleonora Mattia.