Breaking news: le notizie più importanti di oggi 30 maggio 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo questa giornata attraverso le notizie più importanti che oggi, martedì 30 maggio, hanno interessato Latina e il resto della provincia pontina.

- Resta in carcere il 26enne di nazionalità tunisina che era stato arrestato nei giorni scorsi nel capoluogo pontino per violenza sessuale e rapina nei confronti di una donna. L'uomo è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese per l’udienza di convalida e nel corso dell’interrogatorio ha cercato di fornire la sua versione dei fatti. Al termine dell'udienza il giudice ha però convalidato l'arresto e confermato la sua custodia cautelare in carcere (leggi qui la notizia).

- Dalle pagine dell'ordinanza di custodia cautelare del gip emergono ulteriori dettagli sull'operazione dei carabinieri che ha portato in carcere ieri quattro persone, accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il gruppo si occupava di approvvigionare le piazze dei Monti Lepini. Al telefono gli indagati si riferivano alla droga parlando di "insalata".

- Ripristinato sul lungomare di Latina il doppio senso di marcia nel tratto compreso tra Capoportiere e Rio Martino. Lo stabilisce l’ordinanza emessa oggi dal Comune. Una soluzione tampone annunciata dalla sindaca Matilde Celentano.

- Si è spento questa mattina, nella sua casa di Calcata, l'architetto Paolo Portoghesi. Aveva 92 anni. Docente universitario e progettista di fama, aveva firmato anche la "Passeggiata a mare" su un tratto del lido di Latina, tra via Casilina a Foce Verde, con il marciapiede e la pista ciclabile.