Le notizie più importanti di oggi 30 maggio 2024 a Latina e in provincia

Ecco il riepilogo di questo giovedì 30 maggio attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato la città di Latina e la provincia pontina.

- Molestava le pazienti minorenni e le filmava: il radiologo che lavorava presso un ambulatorio della Asl di Latina è stato di nuovo condannato. Quattro anni e 30 giorni di carcere è la condanna emessa dalla Corte d'appello di Roma dopo che la Cassazione aveva accolto il ricorso dei legali dell'uomo. Gli accertamenti sul professionista erano inziati dopo la denuncia di una ragazza minorenne che si era sottoposta a una radiografia alla schiena.

- Un primato confermato per l'ospedale Goretti di Latina: primo per la cura dell'infarto. Nella cura delle patologie tempo-dipendenti il nosocomio pontino resta un'eccelenza nel panorama sanitaria italiano. A dirlo questa volta è il nuovo rapporto Gise nel corso dell'evento Think Heart with Gise - nona edizione, in cui sono stati presentati i dati di produzione delle cardiologie da parte della Società italiana di Cardiologia interventistica.

- Una lite fra stranieri ha attirato l’attenzione dei residenti e di quanti nella serata di ieri, mercoledì 29 maggio, si trovavano in pieno centro a Latina. E’ accaduto intorno alle 22 tra piazza del Popolo e Armando Diaz. Non sono ancora chiari i contorni di quanto accaduto ma in seguito alle segnalazioni sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. A fronteggiarsi da quanto emerso sono stati due gruppi di cittadini stranieri, alcuni dei quali sono poi stati fermati dai militari nei pressi di via Oberdan.

- Mentre l’amministrazione comunale sta osservando il più rigoroso silenzio sul ricorso presentato dal Consiglio dei ministri, ministero dell'Economia e Cipess contro la sentenza che riconosce al Comune capoluogo un ristoro di 27 milioni di euro per la ultradecennale servitù della centrale nucleare, l’opposizione compatta attacca e punta il dito contro la "filiera di Governo di centrodestra che ha dato un altro schiaffo alla città".

- Quattro Daspo sono stati emessi dal questore di Latina nel quadro delle attività di contrasto dei fenomeni violenti in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi. Tre provvedimenti riguardano altrettanti tifosi del Latina Calcio, uno è stato invece emesso nei confronti di un tifoso dell'Avellino. L'incontro è quello disputato il 6 gennaio scorso, sul campo del Francioni, tra il Latina Calcio 1932 e l'Us Avellino 1912.

- Al ritorno a casa si è ritrovato faccia a faccia con un ladro. E' successo a Sabaudia, dove i carabinieri, intervenuti subito sul luogo indicato, hanno individuato l'auto del ladro che fuggiva e l'hanno inseguita riuscendo a bloccarlo e ad arrestarlo (qui la notizia).