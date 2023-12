Le notizie più importanti di oggi 31 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo l’ultimo giorno di questo 2023, domenica 31 dicembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la sua provincia.

- Anche il territorio pontino si prepara a vivere la notte di Capodanno. Tanti sono gli eventi e le iniziative che sono stati organizzati in tutta la provincia di Latina. Ma l’attenzione è alta nei vari centri anche e sorpattutto sul fronte della sicurezza, e le amministrazioni locali sono intervenute con ordinanze ad hoc, restrizioni e divieti (qui tutte le informazioni).

- Pattugliare il web: questa una delle nuove attività su cui sta lavorando l’Arma dei carabinieri per fronteggiare le truffe. A illustrare la novità il comandante provinciale, il colonnello Christian Angelillo. L’obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente l’intervento, sia sul piano della prevenzione che della repressione, per contrastare il sempre più dilagante e triste fenomeno.

- Disagi anche nell’ultimo giorno dell’anno sulla Pontina a causa di un incidente: è accaduto nel territorio di Aprilia. Problemi sono stati determinati anche per lo sversamento di olio sulla strada. Per consentire i rilievi e gli interventi di bonifica la statale 148 è stata temporaneamente chiusa al traffico.

- Intervento nella zona di Sant’Agostino a Gaeta da parte di vigili del fuoco e sanitari del 118 per soccorrere una donna di 43 anni caduta durante una arrampicata su una falesia, nei pressi della Grotta del Serpente. La donna è stata trasportata in eliambulanza in ospedale.

- Si chiude un 2023 intenso nella provincia di Latina, un anno che abbiamo cercato di raccontarvi attraverso le notizie che hanno maggiormente inciso sull’intero territorio partendo dalla cronaca, passando per la politica e la cultura e arrivando fino allo sport. Quale vi ha colpito di più?