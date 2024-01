Le notizie più importanti di oggi 31 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, mercoledì 31 gennaio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- “Alessandro Zof diceva in giro che se fosse stato dato il chiosco in gestione a qualcun altro, lui dopo cinque minuti lo avrebbe bruciato”. Emergono nuovi risvolti nell’ambito dell’inchiesta sul primo chiosco al lido di Latina. A supporto degli elementi raccolti dalla Dda e dagli investigatori della squadra mobile di Latina infatti ci sono anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Agostino Riccardo, ex appartenente al clan Travali del quale Alessandro Zof era parte integrante.

- E’ stata la figlia a trarre in salvo la madre dalle violenze di quello che è suo padre. I fatti a Borgo Grappa e nei confronti dell’uomo di origini indiane è stato disposto l'allontanamento urgente dalla casa familiare. L’uomo è accusato di aver picchiato la moglie e i figli minori. "Sei una poco di buono", "Sei una bastarda" sono alcune delle frasi che ha rivolto alla donna durante una lite per poi passare alle mani (qui i particolari della storia).

- Arriva da Minturno una storia inquietante che vede coinvolti due giovanissimi. Nei confronti di un 17enne è scattata la misura cautelare della permanenza in casa emessa dal tribunale per i minorenni di Roma per atti persecutori e violenza sessuale. E’ accusato di aver adescato una ragazzina coetanea, averla plagiata e di aver usato violenze fische e psicologiche su di lei.

- Tragedia a Latina dove il corpo senza vita di una donna è stato trovato nella sua abitazione in viale Nervi dove era morta ormai da giorni. La scoperta fatta da forze dell’ordine e vigili del fuoco intervenuto dopo le segnalazioni facendo luce anche su una situazione di assoluto degrado in cui viveva la signora di 70 anni.

- Alla scadenza della sperimentazione dell’isola pedonale in centro a Latina e l’amministrazione ha deciso di fissare nel termine improrogabile di 60 giorni la data ultima di presentazione del nuovo progetto su cui si sta lavorando. Progetto che, a detta della sindaca Celentano e dei capigruppo dei partiti di maggioranza, è “in fase avanzata di elaborazione da parte degli uffici comunali”.

- Sono stati premiati i 24 comuni ricicloni della provincia di Latina, quelli più virtuosi in tema di raccolta differenziata. La cerimonia durante l’ultimo appuntamento per l’ottavo Ecoforum del Lazio Legambiente che ha incoronato i 24 comuni pontini con una raccolta differenziata superiore al 65%.