Breaking news: le notizie più importanti di oggi 31 maggio 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo questa giornata attraverso le notizie e i fatti più importanti che oggi, mercoledì 31 maggio, hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Aveva con sé quasi mezzo chilo di droga, tra cocaina e hashish, e quando è stato fermato dalla polizia ha cercato di liberarsene senza però riuscirci: così un uomo di 42 anni è stato arrestato a Latina al termine di quello che doveva essere un normale controllo. E’ stato fermato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato in carcere.

- E’ stato portato in eliambualnza in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma il 68enne rimasto coinvolto in un incidente sulla lavoro in un’azienda zootecnica sulla Migliara 52 a Pontinia. L’uomo, secondo quanto ricostruito, è stato colpito da una balla di fieno che, impilata su altre due, gli è caduta addosso causandogli un trauma da schiacciamento. Sul posto sanitari del 118, carabinieri e Asl.

- E’ stato riaperto, dopo oltre 6 mesi di lavori, il ponte Badino sulla Pontina a Terracina. Questa mattina la cerimonia. L’intervento, per un investimento pari a 4,5 milioni di euro, rientra nell’ambito del piano di potenziamento e riqualificazione per la strada statale 148, del valore di 137 milioni di euro, presentato da Anas il 29 aprile 2021.

- Sono in corso le indagini dei carabinieri su una brutale aggressione a un ragazzo di soli 18 anni a Roccagorga. Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato attirato in un luogo isolato dai suoi aggressori e poi picchiato selvaggiamento, ferito a una gamba con un'arma da taglio e poi abbandonato in un luogo diverso. E’ stato trasferito al Goretti di Latina.

- La dea bendata bacia ancora la provincia di Latina. E in particolare Sabaudia. Grazie a un biglietto del Gratta e Vinci della serie ‘Nuovo 50x’, dal costo di 10 euro, è stata ottenuta la vincita massima di 2 milioni di euro.