Le notizie più importanti di oggi 31 maggio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo questo venerdì 31 maggio i fatti e le notizie principali che hanno interessato la città di Latina e la provincia pontina.

- Arriva da Terracina una storia di stalking e minacce. Questa volta la vittima è un giornalista, che aveva cercato di aiutare un uomo con problemi economici e senza casa dal quale poi però è stato perseguitato. Telefonate continue, messaggi e intimidazioni, fino alla minaccia di compiere un attentato se il giornalista non gli avesse procurato un incontro con il sindaco.

- Ha sorpreso i ladri all'interno del capannone dell'azienda agricola per cui lavora ed è stato picchiato. E' la disavventura vissuta da un bracciante 35enne di un'azienda di Sonnino. L'uomo si è accorto che il lucchetto del capannone era stato forzato e all'interno ha trovato un uomo che stava portando via un furgone. Il complice lo ha picchiato con un bastone. Poi entrambi si sono dati alla fuga.

- Lieto fine per la scomparsa di un anziano dalla sua abitazione di Borgo Piave. Arnaldo Passerini, 92 anni, si era allontanato ieri mattina con la sua auto, una Skoda Fabia, e non aveva più fatto ritorno. La famiglia lo ha cercato ovunque e ha poi segnalato la scomparsa ai carabinieri. Questo pomeriggio l'uomo, che aveva sicuramente perso l'orientamento, è stato rintracciato lungo la Pontina, in realtà poco lontano dalla sua abitazione.

- Controlli in un cantiere edile a Minturno. Le ispezioni hanno fatto emergere diverse irregolarità sotto il profilo della sicurezza. Un ponteggio considerato non sicuro è stato sottoposto a sequestro e ulteriori sanzioni sono scattate anche per un operaio che lavorava non in regola.

- Incidente sul lavoro a Campodimele. Gravemente ferito un operaio albanese di 40 anni, residente a Formia, caduto da un'altezza di diversi metri. L'uomo stava lavorando alla sistemazione di un cavo della fibra ottica collocato su un palo quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato in un fossato battendo il volto e ferendosi.

- Il messaggio di Elly Schlein arrivata a Latina, giovedì sera, per le Europee: “Insieme per un’Europa dei diritti, solidale e dell’inclusione. La segretaria del Pd nel capoluogo a poco più di una settimana dalle elezioni europee: “Qualcuno ci accusa di essere una sinistra che vuole cancellare l'identità, io sono fierissima della nostra identità che è anzitutto antifascista".