Le notizie più importanti di oggi 4 agosto 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo la giornata di oggi, venerdì 4 agosto, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia

- Nuovi accertamenti sulle circostanze della morte del 15enne Matteo Pietrosanti, deceduto a causa di un malore il 3 marzo dello scorso anno mentre si allenava su un campo di calcio a Priverno. E’ stata infatti accolta l'istanza della famiglia del giovane che si è opposta alla richiesta di archiviazione. Troppi dubbi sul defibrillatore e sul certificato di idoneità sportiva.

- Oltre un chilo di hashish e 12mila euro in contanti sequestrati e un arresto: è il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza sul litorale pontino. L’ingente quantitativo di droga trovato in un’abitazione che si trova al confine tra i territori di Terracina e San Felice Circeo nell’ambito dei servizi intensificati per il contrasto allo spaccio. A Gaeta invece la polizia ha arrestato un ragazzo di 29 anni trovato in possesso di due chili di droga tra cocaina e hashish.

- E’ terminata oggi l’operazione di bonifica straordinaria di 153 ordigni bellici inesplosi rinvenuti in area boschiva di montagna nel comune di Castelforte a cura degli specialisti del 21° Reggimento Guastatori di Caserta, unità della Brigata bersaglieri “Garibaldi”. L’intervento iniziato il 19 giugno ha riguardato ordigni di origine britannica, statunitense e tedesca, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale.

- Si sono aperte le porte del carcere per un 65enne di Santi Cosma e Damiano attualmente agli arresti domiciliari che deve scontare una condanna a 14 anni di reclusione per omicidio. L’uomo è tra i quattro arrestati per il delitto, aggravato dal metodo mafioso, del 29enne Michele Borriello avvenuto a Vitulazio in provincia di Caserta la sera del 29 ottobre 1992.