Le notizie più importanti di oggi 4 aprile 2024 a Latina e in provincia

Il racconto di questo giovedì 4 aprile ripercorrendo i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Aveva minacciato, nell'aula di tribunale, il giudice Clara Trapuzzano che lo aveva appena condannato. Ora l'uomo è finito in carcere. Aveva seminato il panico rivolgendo contro il magistrato la frase "Mi metto il passamontagna e ti vengo a sparare", un gesto che aveva fatto intervenire gli addetti alla vigilanza e i carabinieri per allontanarlo dal Palazzo di giustizia. Ad appena due giorni di distanza dall'episodio il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario, a fronte di un a richiesta di libertà vigilata presentata dal pubblico ministero Giorgia Orlando, ha disposto con una ordinanza la custodia cautelare in carcere (qui la storia).

- Nuovi sequestri e un arresto in flagranza nel corso dell'operazione Jars che a Fondi ha consentito di smantellare un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti.Nel corso del blitz scattato nelle prime ore di mercoledì 3 aprile i carabinieri del nucleo investivo hanno sottoposto a sequestro alcuni beni mobili, tra cui un camper e un'auto di grossa cilindrata oltre a un'attività commerciale. Hanno inoltre arrestato in flagranza un 27enne, trovato in casa con 400 grammi di hashish e 30 di cocaina e la somma in contanti di 200mila euro.

- Ancora una notizia di cronaca giudiziaria: sono stati rinviati a giudizio Liliane Murekatete, Marie Therese Mukamitsindo, Michel Rukundo e Aline Mutesi, rispettivamente moglie, suocera e cognati del parlamentare Aboubakar Soumahoro, coinvolti nell'inchiesta sulla cooperativa Karibu e il Consorzio Aid sulla gestione gestione dei fondi per richiedenti asilo e di minori non accompagnati (qui la notizia completa).

- Sono ufficialmente iniziati oggi i lavori per le modifiche all’isola pedonale che sono state disposte dall’amministrazione comunale di Latina, con la riapertura del tratto di piazza del Popolo compreso tra Corso Matteotti e via Diaz. Al via dunque gli interventi per la riapertura e la realizzazione di 40 nuovi stalli.

- Allo studio di Anas e delle istituzioni locali la gestione delle criticità legate al progetto di rigenerazione urbana di Ater e Comune "A Gonfie vele", in particolare la demolizione dell'edificio ex Icos che si trova a ridosso della Pontina. Per l'abbattimento infatti sarà necessario provedere la chiusura del tratto dell'arteria che attraversa due aree della città, con inevitabili ripercussioni per la circolazione stradale (qui la notizia).