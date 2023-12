Le notizie più importanti di oggi 4 dicembre 2023 a Latina e in provincia

La giornata di oggi, lunedì 4 dicembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Il lunedì si apre purtroppo con una notizia di cronaca, quella dell’ennesima tragedia sulle strade. Nella città di Terracina, nella centralissima via Roma, una donna di 88 anni è morta dopo essere stata investita da un camion mentre attraversava la strada.

- Un’altra importante operazione della guardia di finanza: è stato eseguito nel sud pontino un decreto di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per un valore di oltre mezzo milione di euro per diversi reati fiscali ipotizzati a carico di numerose società. L’operazione è stata denominata “Albachiara” e ha coinvolto 14 imprese e 18 persone (qui la notizia completa)

- Nuovi controlli sulla sicurezza alimentare sono scattati a Terracina e Gaeta da parte dei carabinieri del Nas di Latina. Le ispezioni hanno consentito di effettuare verificare che, in entrambe le attività, 80 chili di prodotti alimentari, tra pane, pesce e carni, erano privi di tracciabilità e sono stati sottoposti a sequestro.

- E' partita dalla provincia di Benevento, ma ha toccato anche Avellino, Padova, Roma e Campobasso e anche la provincia pontina, l'operazione dei carabinieri che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di misure cautelari a carico di 23 persone, accusate di tentata estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante del metodo mafioso e del fine di agevolare l'associazione camorristica del clan Pagnozzi, che opera nella Valle Caudina. Nella città di Aprilia individuato il luogo in cui la droga veniva stoccata per poi prendere la strada della provincia di Benevento, a disposizione del clan (qui la notizia completa).

- Un anno di lavoro dei vigili del fuoco: 8mila interventi in provincia di Latina, oltre 1800 per fronteggiare gli incendi di vegetazione e bosco; mille per incidenti stradali, oltre 100 per le ondate eccezionali di maltempo. Il bilancio del comando provinciale in occasione della celebrazione di Santa Barbara, patrona del Corpo.

- Qualità della vita, Latina peggiora e sprofonda in classifica: la provincia è 87esima in Italia. Quanto emerge dall’indagine de Il Sole 24 ore sulle 107 province nel Paese. Male il territorio pontino, ultimo nel Lazio, per “ambiente e servizi”, “giustizia e sicurezza” e “ricchezza e consumi” (qui tutti i dati)