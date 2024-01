Le notizie più importanti di oggi 4 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, giovedì 4 gennaio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la sua provincia.

- "Questa è zona mia, qua comando io e anche se urli non ti sente nessuno”: questa una delle frasi pronunciate da Carmine Di Silvio, 33 anni, accusato di aver aggredito e rapinato un anziano affetto da una pesante invalidità minacciandolo e vantandosi di essere un esponente della nota famiglia di Campo Boario. Il giovane per questo fatto è stato arrestato e oggi interrogato.

- Ha aggredito e picchiato la compagna con calci e pugni in strada: è accaduto a Formia dove i carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un ragazzo di 32 anni. La vittima, una 27enne, è stata salvata da alcuni clienti di un locale e dai carabinieri ed è poi finita in ospedale.

- Arriva anche da Cisterna un’altra triste storia di maltrattamenti in famiglia: nel comune nel nord della provincia proprio dopo i festeggiamenti per Capodanno un uomo ha aggredito la compagna afferrandola per i capelli e ha iniziato a colpirla con violenza con pugni sul volto minacciandola di morte. La donna è riuscita però a liberarsi trovando riparo in casa del figlio. Poi grazie al suo coraggio ha denunciato tutto facendo arrestare il compagno che è finito in carcere.

- Cani morti avvelenati: è accaduto a Lenola a Capodanno e a segnalare tutto è stata ancora una volta l’amministrazione che già nei mesi scorsi aveva segnalato diversi casi. Il Comune si era rivolto al Corpo Forestale dello Stato in seguito alla denuncia da parte di più concittadini; in quella circostanza erano stati trovati poi “bocconi avvelenati disseminati e lasciati in più zone del territorio comunale”.

- La Asl di Latina approva il bilancio di previsione 2024 e fa il punto sugli obiettivi dell'azienda sanitaria e sugli investimenti in programma. Riguardo a questo punto per Latina e Formia sono previsti complessivamente 15.300.000 euro: gli interventi riguarderanno lavori di ampliamento e adeguamento dei pronto soccorso. In particolare per il capoluogo si prevede la ristrutturazione degli ambienti e un ampliamento di 650 metri quadrati.

- Sono partiti i primi lavori di bonifica nel sito dismesso della ex Svar a Latina. In particolare gli interventi hanno riguardato il taglio della vegetazione incolta, la disinfestazione e la rimozione dei cumuli di rifiuti e l’abbattimento delle strutture realizzate ed occupate abusivamente. La sindaca Celentano: “Un primo passo per la riqualificazione dell’area e prima risposta concreta ai cittadini che da tempo chiedevano interventi”.