Le notizie più importanti di oggi 4 luglio 2024 a Latina e in provincia

Quali sono le notizie di oggi? Ecco il riepilogo di questo giovedì 4 luglio attraverso i fatti e le storie più importanti della giornata che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Resta la maxi operazione antimafia di Aprilia al centro delle notizie di giornata. Dopo essere finito ai domiciliari si è dimesso oggi il sindaco Lanfranco Principi considerato, come si legge nell’ordinanza, il "referente principale dell'associazione di tipo mafioso all'interno del Comune”. Le dimissioni sono state protocollate proprio in Comune dal suo legale di fiducia.

- E' atteso per domani l’interrogatorio di Antonello Lovato, il titolare dell’azienda in cui si è verificato l’incidente in seguito al quale ha perso la vita Satnam Singh. Intanto per lui è stata disposta la sistemazione in un'area protetta della casa circondariale di via Aspromonte e in regime di isolamento per evitare contatti con altri detenuti. Lovato ha infatti espresso il timore di possibili aggressioni da parte di detenuti di nazionalità indiana quale atto di ritorsione per la morte del giovane bracciante.

- Un uomo è stato arrestato per violenza sessuale a Latina. I carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare dei domiciliari emessa dal giudice nei suoi confronti. Impiegato in un cantiere edile è accusato di aver costretto una donna, che lavorava nello stesso cantiere, a subire atti sessuali.

- Prima lo ha minacciato di morte per aver frequentato la sua ex fidanzata, poi gli ha chiesto mille euro per "risolvere bonariamente" la vicenda. L'assurda storia arriva da Latina; qui i carabinieri hanno denunciato un uomo di 45 anni per i reati di tentata estorsione e minacce.

- Ha interessato anche il territorio pontino la vasta operazione contro lo sfruttamento della prostituzione che ha toccato 27 province italiane. Controlli, perquisizioni e sequestri sono stati effettuati dalla polizia; nel mirino sono finiti un centro massaggi abusivo e un appartamento a luci rosse.

- Nuova interruzione idrica in sei comuni della provincia di Latina senza acqua dalle 14 di oggi. Lo stop al servizio è stato annunciato da Acqualatina per consentire “urgenti riparazioni sulla condotta proveniente da Sardellane”. Il ripristino del flusso è previsto per la nottata.