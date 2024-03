Le notizie più importanti di oggi 4 marzo 2024 a Latina e in provincia

Il riepilogo di questo lunedì 4 marzo, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Sequestro da 610mila euro e interdizione dall'esercizio di attività imprenditoriali e professionali per un'impresa edile di Formia..L'indagine, condotta dalla guardia di finanza è partita da una mirata analisi di rischio svolta sulle imprese beneficiarie dell’incentivo “Formazione 4.0” erogato con i fondi Pnrr. Dagli accertamenti è emerso che l’impresa ha azzerato quasi del tutto il proprio debito tributario e contributivo, ricorrendo dal 2019 al 2022 all’istituto della compensazione di crediti d’imposta, ritenuti però inesistenti.

- Entra in una casa per rubare ma l'anziana proprietaria lo scopre: la donna viene aggredita e picchiata. Una rapina violenta a Fondi è finita con ul'arresto di un 49enne già noto alle forze dell'ordine. La signora invece ha fatto ricorso alle cure dell'ospedale per i diversi traumi riportati nell'aggressione.

- Capitale della cultura 2026: Latina e Gaeta, tra le dieci finaliste, oggi in audizione al ministero. I due Comuni hanno presentato i dossier dei relativi progetti per la candidatura. "Bonum facere” è il titolo di Latina, un progetto che si fonda sulla “ruralità” partendo dalle radici della città, illustrato da una delegazione tutta al femminile guidata dalla sindaca Matilde Celentano. "Blu, il clima della cultura" è invece il titolo del progetto presentato da Gaeta: il blu come paradigma di un nuovo umanesimo, in grado di trasformare l'economia da strumento di profitto a obiettivo per la felicità e il benessere attraverso la crescita culturale.

- E' andato in onda nella puntata di sabato 2 marzo il servizio di Striscia la notizia sulla piscina, ad oggi ancora incompleta, nell’area di San Martino a Terracina. Un servizio che non è piaciuto all’amministrazione comunale chiamata in causa dall’inviato Vittorio Brumotti che, in sella alla sua bici, ha raccontato il caso della piscina muovendosi tra i ruderi dell’opera incompiuta (qui la notizia).

- Si allarga l'indagine della procura di Perugia sul presunto dossieraggio e i misteriosi accessi sospetti alla banca dati delle forze di polizia da parte del finanziere Pasquale Striano. Tra le vittime anche alcuni politici pontini, tra cui Claudio Durigon e l'europarlamentare Matteo Adinolfi.