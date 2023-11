Le notizie più importanti di oggi 4 novembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, sabato 4 novembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Orribile storia da Priverno dove un giovane di 22 anni, di origini magrebine, è stato arrestato per violenza sessuale. Vittima una ragazza del posto che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è stata avvicinata dal 22enne con la scusa di accompagnarla a casa. Il giovane l’ha invece poi obbligata, con forza, a seguirla in uno stabile isolato dove si sarebbe consumata la violenza, prima che la ragazza riuscisse a fuggire.

- Una coppia di 50enni è stata arrestata dai carabinieri a Terracina dopo essere stata trovata in possesso di 110 grammi di hashish, di cui ha anche tentato di disfarsi. Al termine del processo per direttissima che si è tenuto oggi in Tribunale a Latina il giudice ha convalidato l’arresto di marito e moglie che sono stati però rimessi in libertà.

- Altre tre denunce a Sezze da parte dei carabinieri nell’ambito dei controlli sul reddito di cittadinanza. Destinatari del provvedimento due uomini e una donna di origini stranierie: i militari hanno infatti scoperto che non rispettavano uno dei requisiti necessari per percepire il sostegno.

- Si sono svolte anche a Latina oggi le celebrazioni per il Giorno dell'Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Dopo la santa messa nella cattedrale San Marco si è tenuta la cerimonia all’interno del parco Falcone Borsellino dove è stata deposta una corona davanti al Monumento ai Caduti. Qui è stato letto il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ci sono stati i discorsi del comandante della 4a Brigata Telecomunicazioni Sistemi e del prefetto Falco.