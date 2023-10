Le notizie più importanti di oggi 4 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, mercoledì 4 ottobre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la provincia pontina.

- Hanno interessato centri e associazioni sportive, palestre, piscine e ambulatori i controlli dei carabinieri del Nas in provincia di Latina, nell’ambito di una attività al nazionale. Le ispezioni erano finalizzare a verificare il rispetto della normativa sul rilascio dei certificati medici per lo svolgimento dell'attività sportiva. Nel territorio pontino sono state controllate 56 associazioni dilettantistiche, accertando violazioni in 16 casi: una palestra è stata chiusa (qui il bilancio di tutti i controlli).

- Violenta aggressione in un condominio di viale Nervi a Latina dove un pensionato ha colpito con un martello uno dei tecnici intervenuti presso la sua abitazione per il distacco del gas a causa di una accertata morosità. La vittima ferita è stata soccorsa dai sanitari, mentre l’anziano che si era allontanato è stato subito rintracciato dai carabinieri.

- Un uomo è stato denunciato sempre dai carabinieri a Sabaudia per incendio e combustione illecita di rifiuti. E’ l’epilogo di indagini che sono state avviate in seguito a un rogo divampato in un terreno lungo una strada limitrofa alla Migliara 53 in cui era stato accatastato materiale di vario genere andato a fuoco. In seguito all’incendio una persona aveva accusato un malore.

- A Pontinia un uomo è stato allontanato dalla sua abitazione perché accusato di lesioni e maltrattamenti nei confronti della moglie. Un’altra storia di violenze tra mura domestiche che in questo caso si sono protratte per circa 10 anni, secondo il racconto della vittima. A Cisterna, invece, un uomo chiamato a rispondere di violenza sessuale nei confronti della moglie e maltrattamenti nei confronti sia della donna che della figlia è stato assolto dal giudice.

- Sorride un fortunato a Latina: nell'estrazione numero 79 di martedì 3 ottobre di Eurojackpot infatti nel punto vendita Sisal del Bar Asl in via Isonzo è stata centrata una vincita da 355.925,60 euro.