Le notizie più importanti di oggi 5 agosto 2023 a Latina e nella provincia pontina

Riviviamo insieme la giornata di oggi, sabato 5 agosto, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Bollino rosso e nero sulle strade per il secondo weekend di esodo estivo. L’attenzione è alta anche sulle arterie della provincia di Latina, soprattutto Pontina, Appia, Monti Lepini e Flacca, ma anche sulle direttrici litoranee, soprattutto nei pressi dei centri balneari. La polizia stradale ha quindi intensificato i controlli per garantire a tutti gli utenti della strada un’estate serena.

- In tema di controlli il bilancio dei servizi disposti dalla Questura nella prima settimana di agosto parla di 9 arresti e 19 denunce in tutta la provincia in questi primi giorni del mese. Massiccio anche il dispiegamento di equipaggi per i controlli sulle strade: sono stati oltre 100 i posti di blocco che hanno portato a elevare 146 multe per violazioni al codice della strada (qui il bilancio). Nello specifico a Terracina in una notte durante i servizi in strada, con etilometro e drugtest, sono stati trovati 6 conducenti alla guida sotto l’effetto di alcol e due sotto l’effetto di droga.

- Controllati sulla Pontina viaggiavano a bordo di un’auto risultata rubata e il conducente era anche alla guida senza patente. La scoperta è stata fatta dalla polizia stradale di Aprilia nel corso di quello che doveva essere un normale controllo: i due uomini sono stati denunciati, per il conducente anche una maxi multa.

- 5 agosto 2023: data importante a Sabaudia, la seconda delle cinque città di Fondazione nata nell’agro pontino dopo la bonifica integrale. Il 5 agosto 1933 fu posta infatti la prima pietra con cui venne dato inizio all’edificazione del nuovo centro abitato che avrebbe onorato con il suo nome Casa Savoia, allora dinastia regnante in Italia. Oggi si celebra il 90esimo anniversario.