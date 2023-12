Le notizie più importanti di oggi 5 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, martedì 5 dicembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Parola agli investigatori nella nuova udienza del processo per la morte di Massimiliano Moro. In aula è stato infatti ascoltato il dirigente della Squadra mobile all'epoca dei fatti, Cristiano Tatarelli, il quale ha ricostruito quei due giorni di guerra criminale pontina - il 25 e 26 gennaio 2010 - nel quale si assistette prima alla gambizzazzione di Carmine Ciarelli, poi all'uccisione di Moro e ancora all'omicidio di Fabio Buonamano.

- Maltrattamenti, aggressioni, offese e minacce: questo l’incubo vissuto da una famiglia a Formia e ricostruito dalla polizia dopo l’ultimo episodio dell’agosto scorso quando l’uomo brandendo un cacciavite ha minacciato la nipotina che era in braccio alla madre e poi ha colpito con lo stesso arnese la moglie intervenuta per proteggere la bambina, prendendola anche a calci e pugni. E’ stato allontanato.

- A Itri invece i carabinieri hanno arrestato un 34enne accusato di aver colpito con calci al volto la compagna al culmine di una lite. Una furia violenta quella dell’uomo che si è scagliato contro la donna prima di scappare sperando di riuscire a far perdere le proprie tracce. Ma è stato trovato e ora è finito in carcere.

- Fiumi di cocaina e hashish dal sud pontino alla Campania: sono stati i carabinieri a portare a termine un’importante indagine sul narcotraffico che legava i due territori. Nelle scorse ore tra Fondi e Sessa Aurunca sono stati i militari del comando provinciale a notificare gli avvisi di conclusione indagini preliminari emessi dalla Procura nei confronti di cinque persone ritenute in concorso responsabili del reato di traffico di sostanze stupefacenti.

- Si torna a parlare dell’omicidio del ladro in via Palermo: dopo la sentenza in Cassazione che ha confermato la condanna a 11 anni per l’avvocato Francesco Palumbo, la procura ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti. Ma raggiunta la sua abitazione la polizia ha scoperto che l’uomo era ricoverato in ospedale per problemi di salute; da qui la richiesta dei suoi legali di valutare la compatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario presentando una richiesta di detenzione domiciliare sostitutiva in un luogo di cura.

- Ci sono anche tre aziende pontine tra quelle premiate nel corso della V edizione di Panettone Maximo che si è tenuta a Roma domenica 3 dicembre. Ancora importanti riconoscimenti alle eccellenze della nostra provincia che questa volta hanno ben figurato al festival del panettone artigianale organizzato da RistorAgency e Vero Events che è una vetrina delle realtà più prestigiose della pasticceria italiana.