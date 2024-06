Le notizie più importanti di oggi 5 giugno 2024 a Latina e in provincia

Il riepilogo della giornata di oggi, mercoledì 5 giugno, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti di Latina e della sua provincia.

- Un’altra morte bianca nel territorio pontino. Un operaio di 38 anni di origini romene è deceduto nella notte in seguito a un incidente sul lavoro in un’azienda di logistica nella zona di Borgo Santa Maria, a Latina. Le indagini sono state affidate ai carabinieri. Ferma la condanna dei sindacati.

- Prima udienza del processo in Tribunale a Latina per l’omicidio del 31enne imprenditore Marco Gianni ucciso con cinque colpi di fucile il 13 aprile dello scorso anno nella sua azienda di San Donato. Sul banco degli imputati Riccardo Di Girolamo, ex della sua compagna. In aula sono stati ascoltati i primi testi del pm Daria Monsurrò che hanno delineato non soltanto le modalità dell’uccisione, ma anche la rabbia e la gelosia che da tempo l'imputato covava per la vittima.

- E' morto a 74 anni, durante un ricovero all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, a causa di infezioni che si sono evolute in setticemia e sepsi. E ora il legale dell'uomo, l'avvocato Renato Mattarelli, fa causa alla Asl di Latina (qui i particolari della storia).

- Location suggestiva, il Parco del Fogliano, per le celebrazioni dei 210 anni dalla fondazione dell’Arma dei carabinieri nel pomeriggio di oggi. Nel corso della cerimonia c'è stata anche la consegna dei riconoscimenti ai carabinieri che si sono distinti negli anni per attività di servizio. Nella cornice del parco, allestita anche una mostra d'arte curata dalle associazioni che collaborano con il comando provinciale.

- Nuovo incarico per il prefetto di Latina Maurizio Falco che si appresta a diventare commissario straordinario in materia di superamento degli insediamenti abusivi e contro lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. La nomina ufficializzata dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

- Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha sporto denuncia alla Guardia di Finanza per furto di identità. All'Adnkronos l’esponente di Latina della Lega ha raccontato di essersi accorto grazie a un giornalista “dell'esistenza di una società a suo nome con sede fiscale a Londra. Siamo passati dai dossieraggi alla truffa. Così si vive con gli incubi”, ha commentato. La notizia è stata pubblicata questa mattina dal quotidiano Domani.