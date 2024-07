Le notizie più importanti di oggi 5 luglio 2024 a Latina e in provincia

Ecco il riepilogo di questo venerdì 5 luglio attraverso i fatti e le storie più importanti della giornata che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Un'altra inquietante storia di abusi sessuali arriva dalla provincia pontina. Un giovane scout di Terracina è iscritto sul registro degli indagati per un ricatto con alcune foto hard che avrebbe richiesto a dei ragazzini minorenni su Instagram. Dall'indagine emergono anche alcuni abusi subiti da un ragazzino nella parrocchia da parte dello stesso giovane.

- Sono sfuggiti alla cattura e sono ricercati Patrizio Forniti e la molie Monica Montenero, finiti entrambi nell'inchiesta antimafia che ad Aprilia nei giorni scorsi ha portato anche all'arresto del sindaco Lanfranco Principi. Al momento del blitz dei carabinieri la coppia non è stata trovata è risulta al momento ancora irreperibile. Non sono stati trovati neanche Luca De Luca e Jasmail Singh. Il primo si è però costituito nelle ore successive in caserma mentre il secondo risulta ancora latitante.

- Paura nella notte a Latina per un incendio divampato in un palazzo in via Tobagi, a Latina. Sei famiglie sono state evacuate. Sul posto l’intervento di vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118

- E' stato interrogato ma ha scelto di non rispondere alle domande del magistrato, Antonello Lovato, l'imprenditore agricolo finito in carcere per la morte del bracciante Satnam Singh. Si è risolto dunque in appena una decina di minuti, nel primo pomeriggio di oggi, l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Latina. Assistito dagli avvocati Mario Antinucci e Stefano Perotti, l'imprenditore, accusato di omicidio doloso, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

- Sette anni di carcere e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per un educatore parrocchiale di Terracina riconosciuto colpevole di violenza sessuale aggravata ai danni di due ragazzine minorenni. La sentenza è stata emessa dal giudice per l'udienza prelimnare del tribunale di Latina Mara Mattioli davanti alla quale si è svolto il processo con rito abbreviato (qui l'articolo completo).

- Ancora una situazione di sfruttamento e caporalato è stata scoperta e denunciata nelle campagne pontine. A Latina i carabinieri hanno effettuato un'ispezione in un'azienda agricola gestita da un cittadino del Bangladesh. I militari del nucleo Ispettorato del lavoro hanno scoperto che i braccianti costretti a vivere nelle baracche e nel degrado e venivano pagati anche 4 euro l'ora.

- Si prepara la manifestazione della Cgil: Landini sarà a Latina contro un "modello di impresa che sfrutta e uccide". Dopo la tragedia di Satnam Singh la Cgil torna nel capoluogo, questa volta con una manifestazione di carattere nazionale per porre l'attenzione sulla sicurezza sul lavoro e sulla lotta allo sfruttamento. Il corteo partirà dalle autolinee e si snoderà per le vie del centro cittadino fino a raggiungere piazza della Libertà dove interverrà proprio il segretario nazionale del sindacato Maurizio Landini.