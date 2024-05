Le notizie più importanti di oggi 5 maggio 2024 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, domenica 5 maggio, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina, la sua provincia e le zone limitrofe.

- Ancora sangue sulle strade pontine: in un incidente sull’Appia a Fondi ha perso la vita un giovane di 33 anni. Nel sinistro avvenuto nella notte oltre alla vettura su cui viaggiava la vittima è rimasta coinvolta anche un’altra auto su cui si trovavano 5 ragazzi tutti di età compresa tra i 19 e i 24 che sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. La dinamica al vaglio dei carabinieri.

- E un altro incidente c’è stato nel pomeriggio sulla Pontina a Latina: nello scontro tra due auto una donna di 65 anni è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma. Ferito anche un uomo portato al Goretti. Sul posto per i rilievi la polizia stradale.

- Ad Aprilia invece nella notte un violento incendio ha interessato un capannone industriale. Danneggiate la struttura e la tettoia che si trovava su un lato con le fiamme che hanno colpito anche alcuni mezzi all’esterno. Lungo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per domare il rogo; questa mattina le operazioni di messa in sicurezza. Questa mattina ha raggiunto il luogo dell'incendio anche il sindaco Principi per un sopralluogo.

- Una nuova aggressione c’è stata poi nella notte a Sezze; protagonisti ancora una volta i giovani nella zona del centro storico, non lontano dal punto dove esattamente una settimana fa c’era stata la rissa conclusa con uno sparo che per sbaglio aveva colpito una ragazza di 20 anni. Anche su questo episodio indagano i carabinieri.

- Arriva invece da Nettuno la notizia di un incidente con un aliante per una coppia. Il mezzo in fase di rullaggio prima del decollo ha perso traiettoria della pista ed è finito in un fosso, poi ribaltandosi è andando a sbattere contro la recinzione di una casa. Feriti marito e moglie; più gravi le condizioni dell’uomo.

- Infine una notizia di calcio: sale in serie D il Terracina che superando l’Atletico Pontinia nella gara che si è giocata sul neutro di Cisterna ha ottenuto la storica promozione.