Le notizie più importanti di oggi 5 marzo 2024 a Latina e in provincia

Ecco il racconto della giornata di oggi, martedì 5 marzo, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Cinque anni di reclusione: questa la condanna nei confronti di un 32enne originario del Gambia accusato di due rapine e una violenza sessuale. I fatti risalgono all’estate scorsa quando l’uomo era entrato in azione due volte a poche settimane di distanza a Latina, nella zona del Pantanaccio e in via Pisacane. Oggi la sentenza nell’ambito del processo con rito abbreviato.

- Un uomo è stato arrestato a Fondi per una violenta rapina all’interno di un negozio di generi alimentari: secondo quanto ricostruito, dopo aver colpito con un pugno la titolare ha prelevato il denaro. Una scena a cui ha assistito il figlio della donna di soli 11 anni che è comunque riuscito a riprendere tutto e ad allertare la polizia. Dopo aver preso i soldi, non pago il malvivente ha continuato a colpire la donna e anche il bambino lanciando gli ortaggi in vendita. Durante la rapina è stata picchiata anche una cliente.

- Omissione di soccorso e responsabilità colposa per lesioni personali nell'ambito sanitario: queste le accuse per cui sono state denunciate tre persone a Latina, in qualità di responsabili e operatore di una comunità alloggio per anziani, per la morte di una donna di 99 anni deceduta dopo una caduta accidentale. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri i tre, in assenza di linee guida e protocolli in merito, hanno omesso di contattare tempestivamente i soccorsi.

- Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato a Roccagorga dopo essere stato trovato in possesso di 3,2 chili di hashish - per un totale di 30 panetti - che teneva nascosti nel locale lavanderia della sua abitazione e nella cantina.

- Dura stroncatura per Latina candidata a Capitale italiana della Cultura 2026 da parte del delegato provinciale della Fiavet Lazio - Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo -, Cesare Altobelli. Altobelli ha parlato di una “Latina che non esiste” in riferimento a quella descritta nel corso della presentazione del progetto al Ministero della Cultura; una città “senza nessuna visione e, soprattutto, con alcune verità che sono emerse veramente umilianti”. Non è piaciuto invece ai cittadini il video che ha accompagnato la presentazione e che è stato proiettato in sede di audizione. A sostegno della candidatura di Latina come anche di quella di Gaeta si è espresso invece il presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli.