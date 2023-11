Le notizie più importanti di oggi 5 novembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, domenica 5 novembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- E’ di un insegnante di scienze motorie di 58 anni di Cellole ma che presta servizio in una scuola di Minturno il corpo trovato carbonizzato nella mattinata di ieri, sabato 4 novembre, nei pressi della Pineta di Cellole, in località Pietre Bianche nel casertano. La vittima è Pietro Caprio; l’ufficialità sull’identificazione è arrivata solo nella giornata di oggi insieme anche a quella del fermo di un uomo di 84 anni accusato di omicidio e distruzione di cadavere (qui tutti i particolari sull'omicidio).

- Danni sul lungomare di Latina per una violenta mareggiata causata dal forte vento di queste ore. Questa mattina un sopralluogo è stato effettuato dall’amministrazione guidata dalla sindaca: “Al vaglio la possibilità di stanziare somme urgenti per la messa in sicurezza e di avanzare la richiesta per lo stato di calamità naturale”, ha detto Celentano.

- Ha finto un malore al termine del pranzo per non pagare il conto in un ristorante di Formia: una coppia è stata smascherata dai carabinieri che hanno avviato le indagini dopo la denuncia presentata da una donna, vittima dell’azione dei due. Così sono stati denunciati un 44enne e una 42enne, non nuovi a episodi simili.

- Sono poco meno di 3mila gli incidenti sul lavoro nella provincia di Latina tra gennaio e settembre 2023, di cui 10 con esiti mortali. Un dato che è in calo rispetto al 2022 (come anche nel Lazio e nel resto del Paese), ma l’appello che arriva dall’Ugl è quello di alzare l’attenzione sul triste fenomeno: "La sicurezza sul lavoro deve essere una prerogativa di tutti, un dovere e un diritto ma troppo spesso è ancora sottovalutata e in alcuni casi addirittura inapplicata" (qui tutti i dati).

- Anche oggi fa parlare di sé la Pontina per un pauroso incidente che si è verificato nella mattinata. Una Smart che procedeva in direzione nord si è ribaltata rimanendo poi capovolta al centro della carreggiata. Fortunatamente non ci sono stati feriti; rilievi della polizia stradale.