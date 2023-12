Le notizie più importanti di oggi 6 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, mercoledì 6 dicembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Accuse ridimensionate nel processo di appello per i 19 imputati dell'operazione “Scarface” che hanno scelto il rito abbreviato. Il procuratore generale ha infatti richiesto condanne più lievi per i componenti del clan Di Silvio: alcuni hanno accettato la proposta di concordato (qui la notizia).

- Nuovi controlli nell’ambito dell’operazione interforze denominata "Alto Impatto”: il servizio straordinario ha visto scendere in campo le pattuglie della questura, i carabinieri e la guardia di finanza che hanno presidiato le zone tra i quartieri Q4 e Q5. L’attività si è concretizzata in servizi stradali con posti di blocco che hanno portato al controllo di centinaia di auto e persone. Verifiche anche negli esercizi commerciali.

- Resta alta anche l’attenzione sui furti in abitazioni che nelle ultime settimane hanno creato allarme in alcuni dei comuni nel nord della provincia. Dopo le due riunioni del Comitato per ordine e al sicurezza pubblica in Prefettura sono stati intensificati i controlli. Nelle scorse ore servizi straordinari sono stati effettuati dalla polizia a Roccagorga e dai carabinieri nelle zone di Cori e Giulianello.

- Arriva ancora da Itri un nuovo triste episodio di violenza tra e mura domestiche: qui una lite è sfociata in una violenta aggressione subita da una donna da parte del compagno che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’uomo nel 2020 era già stato denunciato per un episodio simile.

- Soccorso e trasporto d’urgenza sull’isola di Ponza grazie all’intervento dell’elicottero dell’Aeronautica militare. Un'operazione che con il mezzo aereo ha permesso di salvare la vita a un uomo di 70 anni in gravi condizioni sull’isola e poi portato all'ospedale Goretti di Latina.