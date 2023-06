Breaking news: le notizie più importanti di oggi 6 giugno 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, martedì 6 giugno, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- E’ stata disposta la sorveglianza speciale per il 35enne educatore parrocchiale di Terracina arrestato nei mesi scorsi con l’accusa di abusi sessuali su alcune ragazzine minorenni. Il decreto applicativo della misura è stato emanato dal Tribunale di Roma su richiesta del questore di Latina Raffaele Gargiulo. L’uomo era stato arrestato ad aprile - e poi posto ai domiciliari - al termine di un’indagine della polizia che aveva fatto seguito alla denuncia presentata dal genitore di una delle vittime che all’epoca dei fatti aveva meno di 14 anni.

- E' stato trasferito presso una residenza sanitaria in attesa di essere sottoposto a una perizia psichiatrica il 45enne arrestato domenica quale responsabile di una violenta aggressione ai danni di un ragazzo e una ragazza in piazza Moro a Latina. Questa mattina c’è stata l’udienza di convalida nel corso della quale sono emerse le problematiche condizioni di salute mentale dell'uomo che è accusato di tentato omicidio, detenzione illegale di un coltello e lesioni.

- Accusato di abusi sessali su una bambina è stato condannato a sei anni di carcere: questa la pena inflitta a un 68enne arrestato a settembre dello scorso anno. I fatti risalgono a qualche mese prima quando, secondo quanto ricostruito dall’accusa, l’uomo aveva avvicinato la bambina di sei anni che si trovava davanti a un negozio in attesa della mamma che era entrata all'interno per alcuni acquisti, l'aveva presa da parte e palpeggiata, poi si era allontanato.

- Un altro incendio, il terzo in pochi mesi, all’hotel De La Ville di Latina, la struttura abbandonata che si trova di fronte all'ospedale Goretti e ormai rifugio di senzatetto. Le fiamme sono divampate nella notte e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi.

- Ancora un episodio di calcio violento che arriva dalla provincia: un giocatore del campionato di Eccellenza, nel corso di una parapiglia per una decisione arbitrale contestata durante la partita ha prima colpito con uno schiaffo un calciatore avversario, poi mentre era a terra con un calcio sul volto. Per lui è scattato il Daspo che lo terrà lontano dai campi per un anno.