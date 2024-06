Le notizie più importanti di oggi 6 giugno 2024 a Latina e in provincia

Quali sono le notizie di giornata? Ecco il riepilogo di oggi, giovedì 6 giugno, attraverso i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Udienza del processo a carico di Antonio Travali chiamato a rispondere di estorsione e lesioni personali aggravate nei confronti di un 53enne di Cisterna dal quale pretendeva 40mila euro per un debito di droga non pagato. Oggi in aula è stata ascoltata la moglie della vittima che ha cambiato versione dei fatti e ha “disconosciuto” anche le dichiarazioni da lei rilasciate all’epoca dei fatti contenute in un verbale firmato.

- Grave incidente tra auto e moto nel pomeriggio di oggi sull’Appia, all’altezza dell’incrocio con la Migliara 47, nel territorio di Pontinia. Nel violento impatto i due veicoli sono finiti fuori strada contro il guard rail: tre le persone ferite, di cui una in modo più serio portata in eliambulanza in ospedale.

- E per un incidente avvenuto nei giorni scorsi a Cisterna è stato denunciato un uomo di 43 anni di Cori che al momento dello scontro con un’altra auto era al volante del suo veicolo sotto l’effetto di cocaina. Deve rispondere di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

- Picchiato e derubato del portafoglio con all’interno 800 euro mentre rincasa: vittima un cittadino pakistano di 36 anni. Tutto è accaduto il 28 febbraio scorso ad Aprilia e oggi i carabinieri hanno arrestato un giovane di 24 anni dando esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare in carcere.

- Guardie ambientali contro l'abbandono dei rifiuti in strada a Latina. E’ stata firmata la convenzione tra il Comune di Latina e l’associazione Vigiles. L'associazione infatti si occuperà di svolgere appunto le attività di sensibilizzazione, vigilanza e presidio del territorio comunale in materia di abbandono ed errato conferimento dei rifiuti.