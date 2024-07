Le notizie più importanti di oggi 6 luglio 2024 a Latina e in provincia

Quali sono le notizie di oggi? Ecco il riepilogo di questa giornata di sabato 6 luglio attraverso i fatti e le storie più importanti della giornata che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- E' stato il giorno della grande manifestazione nazionale a Latina organizzata dalla Cgil contro il caporalato e contro un sistema di sfruttamento del lavoro che uccide. In migliaia hanno manifestato per le vie del centro fino al palco allestito in piazza della Libertà, dove le conclusioni sono state affidate a Maurizio Landini. Il segretario generale del sindacato ha annunciato da Latina l'avvio di una vertenza permanente che toccherà ogni luooìgo di lavoro e ogni territorio. "Presenteremo anche un esposto in procura - ha poi aggiunto - per raccontare tutto quello che sappiamo" (qui il video dell'intervento di Landini). A margine le dichiarazioni della sindaca Celentano e del presidente del M5S Giuseppe Conte.

- Primi interrogatori dopo l'ondata di arresti che ha travolo nei giorni scorsi la città di Aprilia. E' comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Sergio Gangemi, imprenditore di 50 anni considerato vicino ai clan della 'ndrangheta calabrese e con stretti legami con il clan capeggiato da Patrizio Forniti. Nei prossimi giorni sarà la volta dell'ex sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, che si trova ai domiciliari.

- Indagato per maltrattamenti in famiglia e rapina impropria, un 42enne di Fondi è stato allontanato dalla casa familiare in esecuzione di una misura emessa dal gip del tribunale di Latina. Il provvedimento cautelare prevede anche l'applicazione del braccialetto elettronico con divieto di avvicinamento alla moglie. La donna aveva raccontato di essere stata aggredita e picchiata anche davanti ai figli. I maltrattamenti andavano avanti da circa due anni.

- I poliziotti della squadra amministrativa della questura sono scesi ancora in campo ancora al Nicolosi, per ispezionare le attività commerciali del quartiere e contrastare illeciti amministrativi relativi alle norme di pubblica sicurezza sulla somministrazione di bevande alcoliche a minori. Nel corso delle verifiche è stato scoperto un lavoratore senza regolare contratto ed è scattata una sanzione a carico del titolare dell'esercizio.

- Fine settimana di disagi per i viaggiatori a causa di uno sciopero di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali che riguarda il personale del fruppo Fs Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Lo sciopero dalle 21 di oggi, sabato 6 luglio, alle 21 di domani, domenica 7.