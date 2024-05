Le notizie più importanti di oggi 6 maggio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo insieme questa giornata di lunedì 6 maggio attraverso le notizie e le storie principali che hanno riguardato la città di Latina e il resto della provincia.

- Un terribile incendio avvenuto nella notte a Latina ha devastato il bar Napoli e ha poi interessato anche buona parte della palazzina, fino all'ultimo piano. I residenti sono stati svegliati di soprassalto e costretti a lasciare gli appartamenti. L'allarme arrivato intorno alla mezzanotte. Vigili del fuoco al lavoro per ore. Si attende la relazione per accertare le cause del rogo.

- Un'altra vittima sulle strade della provincia pontina. A Formia una donna di 47 anni, Tiziana Petrolati, è stata trovata morta sul ciglio della strada, lungo la via Appia. E' stata investita da un'auto, ma sulla ricostruzione della dinamica sono ancora in corso alcuni specifici accertamenti dei carabinieri. Non si esclude infatti che possa essere stata vittima di un malore e che solo successivamente sia stata investita dal conducente che ha dichiarato di non essersi accorto della sua presenza. La donna era ospitata nel Villaggio Don Bosco che si trova poco lontano.

- E' stato condannato a sei anni di carcere, riconosciuto colpevole di una violenza sessuale a una minorenne. I fatti avvenuti in via Amaseno, a Latina, mentre la ragazza di 16 anni stava portando a passeggio il cane. Singh Harpreet, cittadino indiano senza fissa dimora, l'aveva aggredita alle spalle e gettata a terra colpendola al volto poi le si era gettato addoso e aveva iniziato a denudarsi (qui la notizia).

- Una maxi frode da 17 milioni di euro, con fale fatture per sponsorizzazioni sportive, è stata scoperta dalla guardia di finanza nel sud della provincia pontina. Sono complessivamente 114 gli indagati. Nell'ambito dell'operazione delle Fiamme Gialle di Fondi è stato disposto il sequestro preventivo di beni per 400mila euro.

- Furto in una villa di San Felice Circeo. I carabinieri sono intervenuti in un'abitazione che affaccia sul mare visitata nella notte dai ladri. I malviventi hanno portato via la somma in contanti di mille euro e anche l'auto parcheggiata nel cortile.

- Una notizia anche di sport. Notte di festa a Terracina. La vittoria sull'Atletico Pontinia, giocata sul campo di Cisterna, ha regalato a Terracina la matematica promozione. Nella gara del 5 maggio la squadra si è imposta 2-1 sugli avversari, guadagnando così il primo posto in classifica, la vittoria del campionato e ovviamente, la promozione. Una città in festa ha accolto la squadra al rientro, con cori, fuochi d'artificio e brindisi.