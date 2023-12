Le notizie più importanti di oggi 7 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, giovedì 7 dicembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Casa per anziani come un lager: pazienti picchiati e minacciati. La titolare è finita agli arresti domiciliari su richiesta della Procura della Repubblica. Nel provvedimento, scaturito da un'indagine della guardia di finanza, si legge che era in vigore un “sistema di maltrattamenti fisici e psicologici tale da cagionare sofferenze e umiliazioni nelle persone ricoverate”. La donna è stata interrogata dal giudice questa mattina e ha scelto di avvalersi della facoltà di non risponderem ma ha precisato di essere estranea a tutte le contestazioni di maltrattamento verso gli anziani.

- Due ragazzi aggrediti e picchiati selvaggiamente in zona pub. E' accaduto la sera del 3 dicembre scorso, per una violenta reazione scatenata da una banalità: le due vittime erano state urtate da tre giovani che camminavano in modo scomposto e si erano permesse di riprenderli chiedendo più attenzione. I tre responsabili sono stati identificati dai carabinieri: si tratta di due maggiorenni e di un minore.

- Una notizia di cronaca ancora dal capoluogo. Scoppia una rissa, ma all'arrivo delle pattuglie gli aggressori si erano già dileguati e i carabinieri trovano sul posto un ferito e diverse auto in sosta danneggiate.

- Momenti di caos al pronto soccorso del Fiorini di Terracina, dove un paziente, che pretendeva di essere visitato da un medico che non era in servizio, si è scagliato contro un infermiera dando in escandescenze.

- A Latina 124 posti letto a disposizione dell’ospedale Santa Maria Goretti per ridurre i tempi di attesa dei pazienti in pronto soccorso prima di ottenere un ricovero presso i reparti di degenza. L’annuncio da parte della Regione Lazio. I posti letto aggiuntivi saranno messi a disposizione dall'Icot e da altre Rsa del territorio (qui la notizia completa).

- Completato l'allestimento della struttura da parte della Croce Rossa, apre ufficialmente questa sera il dormitorio invernale del capoluogo nell'area dell'Arena Prampolini, con accesso sul lato destro dello stadio Francioni. La struttura, gestita dalla cooperativa Astrolabio, sarà in grado di ospitare 60 persone senza fissa dimora.