Breaking news: le notizie più importanti di oggi 7 giugno 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, mercoledì 7 giugno, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- E’ stata condannata a 4 anni e 8 mesi di carcere Maria Grazia Di Silvio, riconosciuta colpevole di tentata estorsione con modalità mafiose ai danni del benzinaio di via Epitaffio; proprio il titolare del distributore era anche stato accusato sempre dalla donna di aver parlato con gli inquirenti in merito a una serie di precedenti estorsioni messe in atto da esponenti del clan Travali.

- Riceveranno un risarcimento di 650mila euro i familiari di Daniele Giovannoni, il 15enne deceduto il 30 agosto 2005 in via Toscanini ad Aprilia in seguito a una caduta dallo scooter provocata da una buca nel manto stradale. La prima sezione civile della Corte di Appello di Roma ha messo la parola fine alla causa per quella tragica morte: i giudici hanno infatti respinto il ricorso presentato dal Comune e confermato la condanna al risarcimento del padre e dei fratelli.

- Pauroso incidente intorno all’ora di pranzo sulla via Litoranea a Sabaudia: nello scontro frontale fra due auto sono rimaste ferite tre donne, tra cui una mamma e la figlia di 15 anni. Violento l’impatto in seguito al quale entrambe le vetture sono finite fuori strada. Sul posto oltre ai sanitari del 118, che hanno predisposto il trasferimento delle tre ferite in ospedale, la polizia stradale per i rilievi.

- Nuovi accertamenti tecnici per l’inchiesta sull’omicidio di Fabrizio Moretto: questo quanto chiesto e ottenuto dalla Procura di Latina nell’ambito delle indagini sull’uomo ucciso con un colpo di pistola alle spalle il 21 dicembre 2020 mentre rientrava a casa a Bella Farnia. Per il delitto è oggi in carcere Ermanno D’Arienzo; altre due persone sono indagate a piede libero.

- Controlli sono stati effettuati dai carabinieri del Nas in alcuni distributori di alimenti etnici, nell’ambito di una più vasta operazione a livello nazionale. Durante le ispezioni è emerso che 10 attività sulle 15 ispezionate non sono conformi per carenze igienico-sanitarie e strutturali; quasi due tonnellate di prodotti sono stati sequestrati e sono state elevate multe per 14mila euro. Sospesa anche un’attività.

- Dopo sei anni di assenza, Tiziano Ferro torna in concerto. Questa sera a Lignano Sabbiadoro parte il TZN 2023 tour che vedrà il cantautore pontino esibirsi in 11 stadi italiani con 14 date. Durante il tour il cantautore pontino presenterà dal vivo i brani dell’album “Il mondo è nostro” uscito lo scorso novembre e i maggiori successi della sua carriera. Doppia tappa nel Lazio con due concerti allo stadio Olimpico di Roma il 24 e 25 giugno.