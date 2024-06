Le notizie più importanti di oggi 7 giugno 2024 a Latina e in provincia

Quali sono le notizie di giornata? Ecco il racconto di questo venerdì 7 giugno attraverso i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina, la sua provincia e le zone limitrofe.

- Operazione antidroga congiunta di polizia e carabinieri nei quartieri popolari di Aprilia dove era stata messa in piedi una piazza di spaccio. Il blitz di questa mattina è scattato dopo una serie di segnalazioni e ha portato a due arresti per traffico di droga e a una denuncia. Durante le perquisizioni rinvenuti circa un etto e mezzo di droga e 7.695 euro in contati; trovato anche un telefono cellulare e scoperto un articolato sistema di videosorveglianza composto da 8 telecamere.

- Picchiato per un debito di droga davanti al Tribunale ha completamente discolpato uno degli aggressori e si è rifiutato di fare i nomi degli altri due. E' accaduto nel processo a carico di Alessandro Artusa chiamato a rispondere di estorsione, lesioni aggravate in concorso con altre persone e detenzione di arma, un coltello. Il fatto rientra nell'indagine denominata "I Pubblicani”.

- E' definitiva la condanna a 21 anni e 7 mesi per Antonino Zappalà, riconosciuto responsabile dell'uccisione della suocera Nadia Bergamini nei due gradi di giudizio. La difesa del 46enne non ha infatti impugnato il verdetto con il quale a gennaio la Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione della Corte di assise di Latina ritenendolo colpevole di omicidio volontario, lesioni nei confronti del padre che all'apoca dei fatti viveva con lui e la vittima e ancora di resistenza a pubblico ufficiale.

- Arriva da Nettuno la tragica notizia di un omicidio-suicidio avvenuto a colpi di pistola: secondo quanto ricostruito dai carabinieri che sono intervenuti in una villetta di via Tronto dopo la segnalazione, un uomo di 88 anni ha ucciso la compagna di 66 anni e si è poi tolto la vita.

- Doppia importante intesa tra amministrazione e sindacati a Latina: in Comune sono stati sottoscritti oggi un protocollo d’intesa di relazioni sindacali e un accordo operativo per i siti industriali dismessi. A firmare i documenti la sindaca Matilde Celentano e i segretari di Cgil Giuseppe Massafra, Cisl Roberto Cecere (Cisl) e Uil Luigi Garullo.

- Enogastronomia, spettacoli dal vivo, manifestazioni, mostre e visite guidate, anche in mongolfiera: sono tanti gli eventi in programma per il fine settimana a Latina e nella provincia pontina. Noi ve ne consigliamo qualcuno per trascorrere le giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno (qui gli eventi per il week end a Latina e in provincia).