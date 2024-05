Le notizie più importanti di oggi 7 maggio 2024 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, martedì 7 maggio, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina, la sua provincia e le zone limitrofe.

- Due condanne per i cugini Cesare De Rosa e Leonardo Sciarrillo De Rosa, chiamati a rispondere di tentata rapina. Questa la sentenza emessa oggi nell’ambito del processo con il rito abbreviato. I fatti risalgono all’aprile 2022 quando i due ragazzi, di 29 e 22 anni, avevano fallito il colpo alla farmacia comunale di viale Kennedy a Latina.

- E per la rapina andata invece a segno l'8 dicembre dello scorso anno al supermercato Lidl di via Mascagni ad Aprilia è stato oggi condannato 4 anni e quattro mesi di reclusione un 38enne che nel 2016 aveva fatto un altro colpo sempre nella città nel nord della provincia pontina.

- Deve rispondere invece di violenza sessuale un fisioterapista di Latina accusato da una sua paziente di avere effettuato una manovra non necessaria. Il professionista di 45 anni è comparso davanti al giudice per l'udienza preliminare per essere giudicato con rito abbreviato. I fatti oggetto del procedimento risalgono al 2021 quando la presunta vittima dopo una seduta nel suo studio e dopo avere consultato altri professionisti ha deciso di presentare una denuncia.

- Quindici tonnellate di gasolio risultato non a norma sono state sequestrate in provincia di Latina: la frode scoperta nell'ambito di un'attività di controllo sulla distribuzione e commercializzazione dei carburanti condotta dai finanzieri del gruppo di Formia e dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Gaeta.

- Attività sospesa per un ristorante di Sezze senza sistema di approvvigionamento idrico. Nel corso dei controlli dei carabinieri del Nas è stato scoperto che l'acqua utilizzata era quella proveniente da due serbatoi per la raccolta di acqua potabile, che tra l'altro avevano evidente carenze di manutenzione, incrostazioni e sporcizia sia all'esterno che all’interno.

- Arriva da Ardea la notizia che riguarda un bambino di quasi due anni ricoverato in prognosi riservata in ospedale dopo essere caduto in un laghetto artificiale durante una festività religiosa privata. Sul caso indagano i carabinieri.

- Un ritorno di successo per Lievito. E’ un bilancio che va oltre le aspettative quello che arriva dagli organizzatori per l’edizione della rassegna culturale che si è chiusa lo scorso 30 aprile tornata a Latina dopo cinque anni di stop. A parlare sono i numeri: sei giorni di eventi nei luoghi simbolo di Latina con un totale di circa 5mila presenze e una media giornaliera di 600 persone accolte in un Palazzo M allestito ad arte.