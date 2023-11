Le notizie più importanti di oggi 7 novembre 2023 a Latina e in provincia

Il riepilogo della giornata di oggi, martedì 7 novembre, attraverso i fatti, le storie e le notizie più importanti che hanno riguardato Latina e l’intero territorio della provincia.

- In apertura la cronaca, con l’arresto di un 44enne di Sabaudia ritenuto responsabile di lesioni aggravate e tentata estorsione continuata nei confronti di padre e figlio, di 47 e 21 anni. Tutto nasce da un debito contratto dal primo per l’acquisto di droga. Poi, le minacce reiterate, le aggressioni fisiche, le persecuzioni all’intera famiglia. Fino alla denuncia alla polizia (qui l’articolo completo).

- Il racconto agghiacciante della ragazza vittima della violenza sessuale avvenuta a Priverno nei giorni scorsi. La ragazza scrive: “Ho reagito nel momento in cui ero sicura di non sbagliare e di riuscire a scappare. Ho sopportato il freddo nuda 6 ore in mezzo alle spine e agli alberi per non farmi trovare, perché mi ha cercata per ore. L’ho fatto per mia figlia”.

- Rafforzare il sistema di prevenzione rispetto alle infiltrazioni della criminalità organizzata, con particolare riguardo al clan dei Casalesi radicato in provincia di Caserta, che estende però le sue ramificazioni oltre le frontiere territoriali guardando anche alle province di Latina e Frosinone. Questo il tema al centro della riunione interprovinciale tra il prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, il prefetto di Latina Maurizio Falco e il prefetto di Frosinone Ernesto Liguori, a cui hanno partecipato anche i vertici provinciali delle forze dell'ordine e i rappresentanti della direzione investigativa antimafia di Roma e di Napoli. Fari accesi sul Pnrr (qui la notizia completa).

- Per il maltempo dei giorni scorsi il lago di Paola, a Sabaudia, è esondato nel punto in cui si immette il canale di Torre Paola. L’allarme dell’azienda Vallicola: “Grave dissesto idrogeologico per gli abbattimenti fraudolenti della Chiusa innocenziana. A rischio il canale romano” (qui la notizia).

- Ha proposto a un ignaro cittadino di Gaeta un viaggio con tutta la famiglia negli Stati Uniti e si è fatto consegnare la somma di quasi 5mila euro. Ma era una truffa e il viaggio non è mai avvenuto. La denuncia è scattata per un operatore turistico (qui la notizia).

- Il Comune di Latina approva una transazione milionaria per onorare i debiti con la curatela fallimentare di Latina Ambiente. Secondo l’amministrazione questa operazione consentirà di risparmiare i due terzi delle somme vantate (qui la notizia completa).