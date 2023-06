Le notizie più importanti di oggi 8 giugno 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, giovedì 8 giugno, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Quattro richieste di condanna, per un totale di 31 anni, per gli imputati del processo “Puro Sangue Ciarelli” che hanno scelto il rito abbreviato davanti al gup del Tribunale di Roma. Gli imputati sono Roberto Ciarelli, Maria Grazia Di Silvio, Valentina Travali e Francesco Iannarilli accusati, a vario titolo, di estorsione, truffa, violenza privata, danneggiamento e lesioni, reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa.

- Nuovo scacco alla banda che il 12 dicembre scorso aveva rapinato un imprenditore all’esterno di una banca a Santi Cosma e Damiano: dopo i tre uomini fermati pochi giorni dopo il colpo, i carabinieri hanno individuato anche altri tre complici del gruppo entrato in azione in pieno giorno. Nei confronti dei tre, tutti della provincia di Napoli, i militari hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale emessa dal gip del Tribunale di Cassino.

- Un uomo di 39 anni, già detenuto per altri reati, si è visto notificare in carcere una seconda ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è figlio delle indagini condotte dalle forze dell’ordine dopo la denuncia presentata dalla compagna, una 36enne di Sabaudia. “Meriti di morire”, “ti schiaccio come uno scarafaggio”, “ti sparo”: questi alcuni degli insulti ai quali si erano accompagnate anche pesanti violenze che avevano reso un inferno la vita della donna.

- Una coltivazione di marijuana è stata trovata dei carabinieri sul terrazzo di un condominio a Cisterna. Una scoperta avvenuta nel corso di una perquisizione nel locale esterno condominiale su cui l'inquilina del palazzo, poi denunciata, aveva un accesso diretto. Sono 18 le piantine sequestrate dai militari.

- E’ stata venduta Villa Volpi, l'iconica residenza di lusso che si trova sul lungomare di Sabaudia, e che negli anni ha fatto da sfondo per le riprese di molti film importanti, tra cui Scipione l'Africano, Divorzio all'Italiana e Compagni di Scuola. A riportarlo è il sito Lionard, che si occupa appunto della compravendita di immobili di prestigio.