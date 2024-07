Le notizie più importanti di oggi 8 luglio 2024 a Latina e in provincia

Cosa è successo oggi? Ecco il riepilogo di questo lunedì, 8 luglio, attraverso le notizie più importati, i fatti e le storie più interessanti della giornata che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- È stato identificato dai carabinieri e denunciato, dalla Procura di Cassino, per violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 16 anni. Si tratta di un uomo di 34 anni, romano, che si sarebbe introdotto nell'abitazione dei vicini di casa, sull'isola di Ponza, abusando della minorenne. L'uomo, un cameriere stagionale, era da poco sbarcato sull'isola in provincia di Latina per fare colloqui e lavorare in un ristorante della zona (qui la notizia).

- Sono state ripresentate perché mancavano dell'autenticazione le dimissioni dei consiglieri comunali e dei membri della giunta di Aprilia. La prefettura ha infatti rilevato alcune mancanze e questo pomeriggio i consiglieri hanno dovuto ripetere di nuovo l'operazione, questa volta alla presenza del segretario generale. Il consiglio comunale è quindi ufficialmente sciolto. La prefettura procederà alla nomina di un commissario.

- Tre arresti dell'antimafia per traffico e smaltimento illecito di rifiuti. L'operazione, messa a segno dai carabinieri del gruppo forestale a Terracina, è scaturita da un controllo del territorio che aveva permesso di scoprire una discarica abusiva poco lontana dalla stazione ferroviaria. Tre le persone arrestate, che gestivano appunto i rifiuti in una zona demaniale.

- Operazione della guardia di finanza che ha scoperto e sequestrato a Sabaudia un’autofficina abusiva e ha arrestato il titolare. L’attività delle fiamme gialle della compagnia ha fatto scattare anche i sigilli a un’area di circa 5mila metri quadrati, dove si trovava appunto l’officina attiva senza alcun titolo autorizzatorio, a causa della presenza di numerosi rifiuti speciali e pericolosi.

- Una ragazza di Terracina è finita in ospedale, travolta da una bicicletta elettrica. L'incidente si è verificato sul lungomare Circe. La giovane stava attraversando la pista ciclabile sulle strisce pedonali.

- "Questo non è il progetto di una parte ma è uno strumento per tutta la comunità. Un’occasione di riflessione per progettare la Latina futura”: Così il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini ha esordito questa mattina nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare le novità relative al disegno di legge sulle celebrazioni del centenario della città.