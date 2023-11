Le notizie più importanti di oggi 8 novembre 2023 a Latina e in provincia

Un riepilogo della giornata di oggi, mercoledì 8 novembre, attraverso i fatti, le storie e le notizie più importanti che hanno riguardato Latina e il resto della provincia.

- Truffa con i bonus edilizi: imprenditore indagato. La guardia di finanza sequestra beni per mezzo milione di euro. L'attività investigativa del gruppo di Formia è stata condotta nell’ambito del contrasto all’utilizzo distorto delle misure agevolative sotto forma di crediti d’imposta e detrazioni fiscali cedibili a terzi. Dagli approfondimenti risulta che la società oggetto d'indagine avrebbe dichiarato al Fisco la spettanza di circa 560.392 euro di crediti d’imposta risultati invece inesistenti (qui la notizia completa).

- Caos alla Motorizzazione civile di Latina per la presenza di un ordigno esplosivo. Ma era tutto falso. I poliziotti del commissariato di Cisterna hanno denunciato un 42enne di Cisterna per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. Gli agenti sono risaliti al responsabile, che ha ammesso tutto: rischiava di perdere l'esame della patente perché non aveva saldato il corso di guida e così ha inventato lo strategemma per prendere tempo (qui la notizia).

- Una banda intercettata a bordo di un'auto dopo aver messo a segno un colpo in un'abitazione in provincia di Frosinone. L'operazione è stata possibile grazie a una stretta collaborazione tra i carabinieri della stazione di Ausonia e i colleghi dell'aliquota radiomobile della compagnia di Formia. I ladri inseguiti da Ausonia alla provincia pontina (leggi qui la notizia completa).

- "Ero lì con la mia auto perché ho un terreno e ho visto Pietro in auto in compagnia di una donna”. E' quanto ha dichiarato ieri al gip, Angelo Gentile, 84enne di Baia Domizia in sede di udienza di convalida del fermo di indiziato delitto per i reati di omicidio e distruzione di cadavere. L'uomo è ritenuto responsabile di aver ucciso Pietro Caprio, 58enne di Cellole, professore in servizio a Minturno (qui la notizia).

- Ritenuto un soggetto pericoloso e per questo destinatario di una misura preventiva di sorveglianza speciale. Il provvedimento ha colpito un 53enne di Fondi dedito, da quando era appena maggiorenne, a reati contro il patrimonio e già indagato in passato per armi e droga.

- Uffici comunali pronti al trasloco. Lo annunciano la sindaca di Latina Matilde Celentano e l'assessora al Patrimonio Ada Nasti. L'ufficio Anagrafe tornerà in centro, mentre gli uffici dei Servizi sociali saranno trasferiti nella sede comunale di via Varsavia liberando un piano del Palazzo Pegasol (qui la notizia).