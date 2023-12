Le notizie più importanti di oggi 9 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Un riepilogo della giornata di oggi, sabato 9 dicembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Una truffa informatica perpetrata con il sistema Bec - Business Email Compromise. E' quanto ha scoperto la questura di Latina dopo un'attività di indagine coordinata dalla procura. Il truffatore, 40enne residente in un'altra provincia, è stato identificato e denunciato. Un'imprenditrice ha versato la somma di 15mila euro per saldare un fornitore, ma il bonifico è arrivato al truffatore e i soldi sono finiti su un conto estero.

- Blitz dei carabinieri in un'abitazione di Campo Boario. I militari del Nucleo investigativo hanno arrestato una donna della famiglia De Rosa, Giovina, 30 anni, trovata in possesso di oltre mezzo etto di stupefacenti, tra cocaina, crack e hashish.

- E' cordoglio per la morte di un'intera famiglia originaria delle Filippine e residente a Latina. Madre, padre e due figli sono deceduti nel drammatico incidente avvenuto nelle Filippine. Un autobus è uscito di strada all'altezza di una curva ed è precipitato dal costone di una montagna, cadendo da un'altezza di circa 30 metri. Fra le 17 vittime anche una famiglia di immigrati residente da tempo nel capoluogo, che era tornata nel Paese di origine per trascorrere il Natale con i parenti (qui l'articolo completo).

- A Itri la cerimonia della consegna della cittadinanza onoraria al Corpo dei vigili del fuoco. Il riconoscimento per il soccorso prestato alla popolazione durante i bombardamenti aerei che il 12 dicembre 1943 provocarono la distruzione del mulino Mancini.

- Si rafforza il comando provinciale dell'Arma dei carabinieri di Latina. Sono in arrivo infatti sei nuovi militari, neo promossi al termine del 142° corso formativo che si è svolto nelle scuole allievi carabinieri che si trovano sul territorio nazioanle. A questi si aggiungono altri tre carabinieri provenienti da altre province (qui la notizia).

- Dal Comune di Terracina le iniziative per fronteggiare l'emergenza abitativa. Sono 51 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ma 215 le persone in graduatoria. Il Comune ha siglato un protocollo con la Caritas per l'accoglienza e ha lanciato il progetto della "Stazione di posta".