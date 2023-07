Le notizie più importanti di oggi 9 luglio 2023 a Latina e nella provincia pontina

La giornata di oggi, domenica 9 luglio, raccontata attraverso i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato Latina e il resto della provincia pontina.

- E’ stato fermato ad Aprilia un uomo di 32 anni di origini nigeriane accusato di essere il responsabile della violenza sessuale su una ragazza di 19 anni ad Anzio. I fatti il 12 maggio scorso quando, secondo il racconto della vittima e la ricostruzione della polizia, la giovane è stata avvicinata dall’uomo che l’ha poi trascinata in una baracca dove si è consumato lo stupro. L’uomo è stato fermato alla stazione ferroviaria di Aprilia.

- Due rapine in 48 ore in altrettante attività commerciali ad Aprilia: dopo il colpo di giovedì sera all’Eurospin di via Carroceto, i malviventi hanno preso di mira anche il punto vendita Acqua&Sapone di via Toscanini. Le indagini dei carabinieri.

- Resta quello del sovraffollamento una delle criticità del carcere di Latina: secondo i dati forniti dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nella relazione annuale, alla fine del 2022 l’indice nella casa circondariale di via Aspromonte era arrivato oltre il 150%, tra i più alti nel Lazio.