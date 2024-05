Le notizie più importanti di oggi 9 maggio 2024 a Latina e in provincia

Il racconto di questa giornata, giovedì 9 maggio, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Violento incendio nella notte in viale Kennedy, a Latina. In fiamme un'auto in sosta nel parcheggio che si trova sotto a uno dei palazzi della zona. L'allarme, scattato intorno alle 4, ha portato sul posto vigili del fuoco, sanitari del 118 e carabinieri. In via precauzionale sono state evacuare otto famiglie che vivono nello stabile (qui il video).

- Ancora spari nella città di Aprilia. La scorsa notte è accaduto in una traversa di via degli Oleandri. Colpita un’auto parcheggiata lungo la strada. La scoperta è stata fatta la mattina successiva dal proprietario, un uomo di 40 anni senza precedenti, che subito si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia.

- A Latina, in commissione Trasparenza, approda il caso dei lavori al parco Falcone Borsellino, fermi ormai da settimane. Dopo il via ufficiale dato il 18 dicembre in occasione del compleanno di Latina, gli interventi erano stati interrotti per un ricorso al Tar; all’inizio di febbraio poi l’amministrazione aveva annunciato l’apertura dei cantieri. L’obiettivo della commissione di oggi era proprio quello di affrontare le criticità e i nodi relativi all’impasse che hanno subito i lavori, realizzati solo per il 2,5% in quattro mesi, come riferito dal direttore dei lavori Di Girolamo.

- Ennesimo rinvio per l'udienza preliminare per il fallimento della società Latina Ambiente. Dopo aver cambiato tre diversi giudici, il gup Laura Morselli questa mattina ha dovuto prendere atto di un difetto di notifica agli indagati e ha rinviato l'udienza fissando un calendario da luglio a novembre. Un iter lungo e accidentato per definire una vicenda che pesa sulle casse dell'amministrazione comunale di Latina. Accusate di bancarotta fraudolenta 26 persone, tra le quali figurano Stefano Gori e Giacomo Mignano, che fanno ora parte dello staff della sindaca Celentano.

- Aveva lanciato sassi contro un autobus, in via Garigliano, nei pressi dello stadio di Latina. A presentare la denuncia è stato l'amministratore della Csc, che gestisce il trasporto urbano. Le indagini hanno consentito di individuare il responsabile, un 70 uomo di 70 anni, per il quale è stata disposta la misura di sicurezza in una struttura sanitaria pubblica (qui la notizia).