Le notizie più importanti di oggi 9 novembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, giovedì 9 novembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Da oltre 10 anni aveva occupato, con tutta la sua famiglia, un'abitazione privata, lasciando però al proprietario tutti gli oneri condominiali e i costi delle relative utenze: è quanto hanno scoperto i carabinieri che hanno notificato a una giovane di 29 anni legata al clan Di Silvio un decreto di sequestro preventivo sulla stessa casa per poterla poi restituire al titolare.

- Condannato il ladro di salumi: l’uomo era stato arrestato lo scorso aprile al termine di un pedinamento e poi di un rocambolesco inseguimento da parte della polizia. Aveva rubato dal garage di una abitazione, insieme ad altre due persone mai identificate, salumi per oltre mille euro e oggi per lui è arrivata la sentenza di condanna a due anni e quattro mesi di carcere.

- Dosi di droga, per un peso di 124 grammi tra cocaina e hashish, sono state rinvenute dai carabinieri nascoste in un parco spesso luogo di ritrovo di adolescenti e famiglie. Una scoperta che i militari hanno fatto nel corso di mirati controlli nel quartiere Toscanini ad Aprilia, già particolarmente attenzionato nelle ultime settimane (qui la notizia).

- Trenta ore di allerta meteo anche nella provincia di Latina, come in tutto il resto del Lazio: nelle scorse ore la Protezione civile regionale ha emanato una avviso di condizioni meteo avverse valide dalla serata di oggi, 9 novembre, e per le successive 24-30 ore. Un allerta che arriva a pochi giorni dall’ultima ondata di maltempo che ha causato ingenti danni nel territorio pontino.