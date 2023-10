Le notizie più importanti di oggi 9 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo insieme la giornata di oggi, lunedì 9 ottobre, attraverso un riepilogo delle notizie e dei fatti più interessanti avvenuti a Latina e nel resto della provincia pontina.

- La giornata si chiude con una tragica notizia che arriva da Sabaudia, dove un carabiniere forestale in servizio si è ucciso sparandosi davanti alla scuola del Corpo forestale.

- Una notizia di cronaca giudiziaria: parte il processo d'appello per 19 esponenti del clan Di Silvio, scaturito dall'operazione Scarface, che a ottobre del 2021 aveva portato a un'ondata di arresti fra vertici e fiancheggiatori del clan. La sentenza di primo grado aveva portato a condanne per complessivi 161 anni di carcere per associazione di stampo mafioso, traffico di droga, estorsione, sequestro di persona (leggi la notizia).

- Nuove ispezioni del Nas in provincia, finalizzate a garantire la sicurezza alimentare dei cittadini. I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità hanno controllato questa volta esercizi di ristorazione e produzione alimenti dei comuni di Cisterna, Aprilia e Sonnino, sequestrando diversi chili di alimenti e chiudendo anche una delle attività ispezionate (qui la notizia completa).

- E' tornato in libertà Carmine Di Silvio, arrestato a Latina dai carabinieri con l'accusa di avere messo a segno una rapina tra Campo Boario e le autolinee. Il 33enne era stato arrestato con l'accusa di avere portato via con la forza una macchina tirando fuori il conducente dall'abitacolo. L'indagato nega tutto, fermo non convalidato.

- Da Cisterna arriva la denuncia di un cittadino straniero che, in preda ai fumi dell'alcol e brandendo un bastone in legno, ha minacciato i passanti e picchiato un uomo. Per renderlo inoffensivo gli agenti di polizia hanno dovuto utilizzare il taser in dotazione.

- Indice di criminalità, denunce in aumento. Latina è tra le prime cinque province per riciclaggio e omicidio colposi. Latina si piazza al 41esimo posto nella classifica sull’Indice di criminalità. Una graduatoria che come ogni anno viene stilata dal Sole 24 Ore e che fotografa i delitti commessi e denunciati sul territorio nell’anno precedente (qui la notizia completa).

- "Latina Bonum Facere"; il Comune presenta i contenuti del dossier per la candidatura della città a Capitale italiana della cultura. Questa mattina l'incontro per presentare i temi e il progetto ma il dossier resta secretato fino a dicembre (qui la notizia completa).