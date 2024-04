Le notizie più importanti di oggi 1 aprile 2024 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, lunedì 1 aprile, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina, la sua provincia e le zone limitrofe.

- E' definitiva l’isola pedonale in centro a Latina, anche se perde qualche pezzo, come ormai è noto ai più. Ieri dal Comune è stata emanata l’ordinanza che displina la nuova viabilità nel cuore della città capoluogo con il punto più discusso che riguarda la riapertura alle auto dal lunedì a venerdì di un tratto di piazza del Popolo - quello compreso tra via Diaz e corso Matteotti - per guadagnare 40 stalli (qui tutte le novità per il centro di Latina).

- Ha interessato il territorio di Terracina l’ultimo servizio Alto Impatto che i carabinieri hanno portato a termine nel fine settimana di Pasqua con la collaborazione anche della Questura, della guardia di finanza e della polizia locale. Nel corso dei posti di blocco in strada è stato denunciato un uomo; effettuati anche accertamenti in due negozi. In totale sono state elevate multe per quasi 10mila euro (qui il bilancio dei controlli).

- Fingendosi un agente della polizia postale ha tentato di truffare un uomo. Con delle scuse ha cercato di farsi accreditare su un conto corrente postale quasi 25mila euro facendo credere alla vittima che lo spostamento di denaro era necessario per metterla in sicurezza da fantomatici tentativi di accesso al conto corrente della vittima, da parte di ignoti. E’ stato scoperto dai carabinieri.

- Arriva dalla vicina Anzio un grave fatto di cronaca che si è verificato nella serata di Pasqua: per motivi che sono ancora in fase di accertamento un uomo di 56 anni al culmine di una lite ha accoltellato un vicino di casa di 46 anni facendolo finire in ospedale in prognosi riservata con un polmone perforato. E’ stato arrestato per tentato omicidio.