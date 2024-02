Le notizie più importanti di oggi 19 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, lunedì 19 febbraio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Cinque anni di reclusione: questa la condanna nei confronti di un uomo di 42 anni che lo scorso agosto era stato arrestato dalla polizia dopo essere stato trovato in possesso di quasi un chilo e mezzo di eroina. Nel corso dei controlli, anche nella sua abitazione, gli agenti avevano trovato più di 5.600 dosi della droga.

- Incubo in casa: su due episodi di maltrattamenti in famiglia, e in particolare nei confronti dei genitori, hanno fatto luce i carabinieri. Ad Aprilia una giovane di 22 anni è stata allontanata dalla casa familiare perché maltrattava la madre e il compagno di lei; a Terracina invece è stato arrestato un 54enne trovato nell'abitazione della madre da cui avrebbe dovuto tenersi lontano.

- Quasi un milione e mezzo di euro: questo quanto incassato dal Comune di Latina nel 2023 con le multe agli automobilisti. E’ quanto emerge dal report de Il Sole 24 ore che ha elaborato i dati del Siope, il sistema telematico del ministero dell'Economia che censisce i movimenti delle casse nelle pubbliche amministrazioni.

- Si accelera sul progetto di riqualificazione delle autolinee di Latina, troppo spesso balzate alla cronaca per episodi di degrado e criminalità. L'annuncio nella giornata di oggi l’assessore al Turismo, Gianluca Di Cocco, a margine di una riunione operativa alla presenza del presidente Cotral, l’avvocato Amalia Colaceci, dei tecnici della società in house della Regione e del presidente della commissione Sviluppo economico della Regione Lazio, Enrico Tiero.

- Ha significato anche un ritorno milionario per l’economia locale l’ultima produzione Netflix nella città di Sabaudia dove per tre mesi è stata registrata la serie televisiva “Adorazione”, che, oltre a promuovere le bellezze del territorio, si è rivelata un importante aiuto per tutto l’indotto economico locale. Una notizia che è stata accolta con particolare favore dal sindaco Mosca.