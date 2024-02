Le notizie più importanti di oggi 20 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, martedì 20 febbraio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- E’ stata fissata la data dei funerali di Nicoletta Zomparelli e di sua figlia Renée Amato, uccise nella loro casa di Cisterna dal finanziere Christian Sodano. L’ultimo saluto ci sarà giovedì 22 febbraio alle 15. E intanto la Procura di Latina indaga su una richiesta non autorizzata di fondi proprio in vista dei funerali; un caso segnalato dopo la pubblicazione di un link online per una sottoscrizione economica. Quanto a Christian Sodano, invece, potrebbe essere trasferito in un altro carcere: i suoi legali hanno depositato un'istanza al gip affinchè per il ragazzo venga trovata un'alternativa in un istituto penitenziario diverso da quello di via Aspromonte a Latina.

- Sono in corso le indagini dei carabinieri su un incendio che nella notte a Gaeta ha interessato due stabilimenti balneari sulla Flacca, in località Sant’Agostino. Una delle due strutture è andata completamente distrutta ed è inagibile, la seconda, e vicina alla prima, è stata invece parzialmente danneggiata. Lungo l’intervento dei vigili del fuoco per domare il rogo e la messa in sicurezza della zona.

- E’ finito in carcere il vicino stalker di una famiglia di Fondi la cui vita era diventata ormai un incubo. L’uomo, un 51enne, sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico ha violato le prescrizioni, continuando a perseguitare le vittime, spingendo così il giudice a decidere per una più pesante misura nei suoi confronti.

- “Non è scappata. Ecco come è andata”: a parlare è il legale della donna di 38 anni di Minturno balzata alle cronache nazionali negli ultimi giorni per essersi allontanata senza pagare da una clinica romana dopo aver subito un costoso intervento di lifting ai glutei (20mila euro). E’ lo stesso avvocato Mauro Improta a fornire la versione della donna rispetto a quanto accaduto, annunciando anche una querela nei confronti del medico che per primo aveva reso nota, anche attraverso i social, la storia.

- Ammontano a quasi 155 milioni di euro i danni nella provincia di Latina per la moria del kiwi. Un dato reso noto dalla Regione dopo che la giunta ha approvato la delibera per il riconoscimento dello stato di calamità naturale chiedendo al Ministero dell’Agricoltura, anche per la provincia di Roma e non solo per il territorio pontino, circa 215 milioni di euro.