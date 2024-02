Le notizie più importanti di oggi 3 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, sabato 3 febbraio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- E’ lutto per la morte di Gianfranco Cologgi, 43enne di Aprilia che ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la E45 nella provincia di Forlì-Cesena. Un terribile sinistro mentre era al volante del suo camion che, per cause che sono ancora al vaglio, nel tratto di Mercato Saraceno è precipitato da un viadotto dopo aver sfondato le barriere di protezione facendo un volo di diverse decine di metri. Per lui non c'è stato nulla da fare.

- “Da noi scelte politiche precise. Chiediamo ora di fare luce su troppe ombre”: così Damiano Coletta che insieme alla segretaria di Lbc Elettra Ortu La Barbera e agli altri consiglieri del movimento hanno voluto commentare oggi nel corso di una conferenza alcune delle vicende che hanno interessato la città questa settimana, dall’inchiesta sull’assegnazione del primo chioso al lido alla sentenza della Corte di Appello sulla metro fino alla ripresa dei lavori nel cantiere Malvaso a Borgo Piave. Una conferenza che non è andata giù alla sindaca Matilde Celentano. “Non prendiamo lezioni di moralità e di legalità da Coletta”, ha replicato la prima cittadina.

- E uno dei terreni di scontro è stato proprio la ripresa dei lavori nel cantiere Malvaso in via Piave dopo la sentenza del Tar del luglio scorso; sentenza che non è stata impugnata dal Comune di Latina. Sulla questione nel pomeriggio è intervenuta l’amministrazione che, attraverso l’assessora all'Urbanistica, Annalisa Muzio, ci ha tenuto fare delle precisazioni.

- Ha interessato nuovamente il Nicolosi l'operazione "Alto Impatto" a Latina: i controlli interforze coordinati dalla Questura hanno quindi riguardato uno dei quartieri sensibili della città. La polizia ha effettuato controlli in strada e verifiche negli esercizi commerciali; effettuate anche perquisizioni alla ricerca di armi e droga. Qui il bilancio.

- E’ stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza l’uomo ritenuto responsabile del danneggiamento di un noto bar a Gaeta. Per questo il 64enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato.